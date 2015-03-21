أمن أسوان يحتوى مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على استقلال "توك توك"

تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية بأسوان من احتواء مشاجرة بين عائلتين بمدينة أسوان تم خلالها التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما نتج عنه إصابة شخصين.

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية، كما تمت الاستعانة بعواقل طرفى النزاع لاحتواء الموقف وتجنب تداعياته وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فى المشاجرة، التى تبين أن سببها خلاف على أسبقية استقلال مركبة توك توك.

وكان قد تبلغ للواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، بوقوع مشاجرة بناحية عزبة العسكر بين عائلتين ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (محمود. ا) 19 سنة عامل مصابا بسحجات بالوجه والرأس وجرح قطعى بالبطن حوالى 2 سم) و(شريف . م) 40 سنة نجار مصابا بكسر أسفل عظمة الكوع اليسرى) تم عمل الإسعافات اللازمة لهما بمستشفى أسوان الجامعى وخروجهم عقب ذلك و(محمود . ا) 26 سنة و(محمود حسن) 14 سنة طالب.

>وتبين أن الطرف الثانى هم (عبد الفضيل . م) 19 سنة و(حسام الدين. م) 33 سنة و(بهاء . أ) 30 سنة و(محمد . م) 27 سنة سائق.

وحدثت مشادة كلامية بين الأول من كل الطرفين بسبب خلاف على أولوية استقلال (توك توك) تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كل منهم بباقى المتهمين من ذويهم تبادل خلالها التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

تمكنت القوات التى انتقلت لمكان الواقعة من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهة الطرفين أيدا ما جاء بالفحص، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تحرر المحضر رقم (2706) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة العامة.