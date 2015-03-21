قاتل جدته:شعرت بصعود شخص فتخلصت من السكين وأوهمته بأنى لم أذبحها

أمر أحمد الحمزاوى، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس طالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه فى اتهامه بقتل جدته داخل مسكنها بالعجوزة لسرقتها، بأن توجه إليها وسدد لها طعنة فى رقبتها محدثا بها حرجا نافذا أودى بحياتها، كما أمرت النيابة بدفن وتشريح الجثة.

وفى التحقيقات اعترف "مجدى.م" 17 سنة طالب، بارتكابه الواقعة بغرض السرقة، وأنه صعد إلى شقة جدته "فوزية.م" - 67 سنة ربة منزل - حيث تسكن بمفردها، وتخلص منها وعندما حاول سرقتها شعر بصعود شخص على سلم العقار فألقى بالسكين خارج العقار، وفتح الباب، وقال لهذا الشخص إنه وجد جدته على ذلك الوضع والدماء تسيل منها وفر هاربا.

كشفت معاينة النيابة أن المجنى عليها تسكن بمفردها وتترك مفتاح الشقة فى الباب دائما.

>وتوصلت التحريات إلى أن حفيدها "مجدى.م" 17 سنة طالب هو من ذبحها لسرقتها، وبإعداد كمين تم ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة، ولم يتمكن من سرقة شىء لشعوره بصعود شخص على سلم العقار، فتحرر المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق نصر ، مدير أمن الجيزة، بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.