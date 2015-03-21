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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى حى الكوثر بسوهاج

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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى حى الكوثر بسوهاج إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى حى الكوثر بسوهاج
استقبل مستشفى أخميم المركزى بمحافظة سوهاج، اليوم، 7 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على لهو الأطفال بالشارع بناحية نجع عارف بحى الكوثر.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم شرطة الكوثر يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان المشاجرة العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات، التى قادها وقوع مشاجرة بين طرف أول محمود عبد الحميد على 40 عامًا بائع متجول وعبد الحميد على رشوان 66 عامًا بالمعاش وصفاء رمضان السمان 30 عاما ربة منزل وجمعة عبد الحميد رشوان 26 عاما عامل وجمال عبد الحميد رشوان- مصابين "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، وبين طرف ثان على حسن حسان 25 عامًا عامل وحسن حسان ياسين 55 عامل مصابين "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، الطرفان يقيمان بذات الناحية وسبب المشاجرة لهو الأطفال.

تم ضبط طرفى المشاجرة بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كليهما على الآخر وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 170 جنح القسم لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365