اتفاقية بين «الفاو» و«الإيكاردا» لتحسين الإنتاج الزراعى بالمناطق الصحراوية

وقع المكتب الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة غدا الأحد، اتفاقية تعاون مع المركز الدولى للأبحاث الزراعية فى المناطق الجافة (الإيكاردا)، من أجل تحسين الإنتاج الزراعى والرى الحقلى بالمناطق الصحراوية.

ويوقع الاتفاقية عن “الفاو” عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمى لفاو للشرق الأدنى وشمال أفريقى، وعن الإيكاردا محمود الصلح مدير عام الإيكاردا. وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال تحسين إنتاج المحاصيل والحبوب والرى الحقلى بالأراضى الصحراوية، وعلى وجه الخصوص بالمنطقة العربية التى تشكل الصحراء أكثر من 80% من مساحتها، فضلا عن القيام بزيارت عمل مشتركة للقرى والمناطق النائية التى تستفيد من مشروعات “الفاو والإيكاردا”،وعقد المؤتمرات، وإقامة ورش العمل والندوات التى تساعد الجانبين على مواجهة التحديات وحل المشاكل الزراعية بالمنطقة.

يذكر أن “الفاو” يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1945، ومقرها العاصمة الإيطالية روما، وتهدف إلى النهوض بمستويات التغذية وتحسين القدرة الإنتاجية الزراعية والأوضاع المعيشية لسكان الريف، والإسهام فى نمو الاقتصاد العالمى، وتحقيق الأمن الغذائى للجميع، والتأكد من إمكانية وصول غذاء عالى الجودة للأفراد على أسس يومية، حيث يستطيع الفرد أن يعيش عيشة نشطة صحية وجيدة.