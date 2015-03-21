السيسى : يجب الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة بمشروع القرى المنتجة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور حسام الدين رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسات الجارى إعدادها لتنفيذ مشروع القرى المنتجة صديقة البيئة وتطبيق هذا النموذج فى إطار مشروع استصلاح المليون الفدان.

واستمع الرئيس إلى شرح بشأن الأفكار المطروحة لتنفيذ مشروع القرى المنتجة والتى ضمت تصوراً مبدئياً متكاملاً يهدف إلى استيعاب النمو السكانى فى الظهير الصحراوى لوادى النيل وصعيد مصر، ويضم نموذج القرية المنتجة منطقة سكنية قابلة للتوسع بما تشمله من مدارس ووحدات صحية ومرافق وخدمات.

كما تم التنويه إلى ما يوفره مشروع قرية الأمل بمنطقة القنطرة شرق من نموذج متكامل لعملية استصلاح الأراضى الزراعية وإنشاء مجتمعات متكاملة.