حسام مكاوي : «قضاة البيان» المحالون للمعاش سيعودون لمنصة القضاء ( حوار)

- سنظل قضاة .. ولم ندعم أي تيار سياسي في 30 يونيو

- هناك خلط بين قضاة البيان و” حركة قضاة من أجل مصر “

- “قضاة البيان” لم يصفوا ما حدث في 30 يونيو بأنه انقلاب وطالبوا بالالتزام بالدستور والقانون

- وقفنا ضد الإعلان الدستوري وحصار المحكمة الدستورية وتظاهرات الإسلاميين ضد القضاة

- الخروج للمعاش بتهمة إبداء رأي أشرف من الخروج برشوة أو الاستيلاء على أراض

حوار | سامح اللبودي

تصوير | بكر الشرقاوي

كان مقررا أن تقرأ عبر السطور التالية مواجهة بين أطراف القضية التي عُرفَت في الخمسة عشر شهرًا الماضية بقضية “قضاة البيان” وأحيل على إثرها الأسبوع الماضي 31 قاضيًا إلى المعاش بعد إدانتهم بالاشتغال بالعمل السياسي و إصداراهم بيان سياسي عقب خروج حشود شعبية الأحد 30 يونيو تطالب بعزل محمد مرسي وإقصاء جماعته عن المشهد السياسي . أجرينا اتصالا بـالمستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية بنادي القضاء والذي تقدم ببلاغات ضد قضاة البيان تتهمهم بالاشتغال بالسياسة وقامت بشطب عضويتهم من النادي ، إلا أن المستشار عبدالرازق لم يرحب بإجراء حوار في هذا التوقيت بعدما صدر الحكم على القضاة وتم إحالتهم للمعاش معتبرًا أن ظهوره يشير إلى تعليقه على حكم دائرة الصلاحية ، وفي الوقت نفسه يُفهم بأنه “تشفيًا” من قضاة يرى أنهم الآن في موقف ضعف . وقال عبدالرازق معتذرًا عن الحوار : ” المحالون للمعاش ثبت بحكم قضائي انضمامهم لجماعة سياسية وإتخذ في حقهم الرأفة بالإحالة للمعاش .. كما أنهم أصلا معترفون بإصدار البيان وكنت أتمنى مصير آخر لهم غير ذلك .. واتهامهم لنا بأننا نعمل بالسياسة هو اتهام باطل ولا ينبغي أن يُفتح حوارًا صحفيًا ليناقش هذا الأمر “ . احترمنا وجهة نظر المستشار محمد عبدالرازق ، وتوجهنا للمستشار حسام مكاوي المرشح الأسبق على مقعد رئيس نادي قضاة مصر والرئيس بمحكمة الأقصر الابتدائية قبل إحالته للمعاش مع 30 قاض آخر بعد إدانتهم بالاشتغال بالعمل السياسي وإصدار بيان داعم لجماعة سياسية .

صدرت حيثيات إحالتكم للمعاش منذ يومين .. كيف قرأتها ؟

لا جديد .. هناك جزء من الحيثيات اطمأنت المحكمة فيه لتحريات الأمن الوطني ، منها تحريات عن أعمام قاضي قالت أنهم منتمين للجماعة الاسلامية وهو اصلا ليس لديه أعمام وقدم مستند رسمي من وزارة الداخلية يفيد بذلك لكن المحكمة لم تظمئن للمستند واطمأنت للتحريات .. وهناك 5 وقائع اخرى تم تكذيبها بمستندات رسمية مثل قاضي كان معار للبحرين و اتهم بتزوير الانتخابات لصالح أحد مرشحين الاخوان قبل ثورة 25 يناير وهو اصلا خارج البلاد . وكل هذه البنود سنفندها في الطعن على إحالتنا للمعاش .

ما هي علاقة قضاة البيان بما يسمى بـ “حركة قضاة من أجل مصر” ؟

البيان الصادر عن 75 قاضيا ليس له علاقة بحركة قضاة من أجل مصر ، وهناك “لبس وخلط ” بين القضاة الذين وقعوا على البيان في 30 يونيو وبين الحركة . الذين وقعوا على البيان لم يجتمع أغلبهم مع الأخر بل إن أغلب قضاة البيان ليس بينهم أصلا معرفة مسبقة .. وأصدرنا بيان بدون توقيع لأنه تم التواصل فيما بيننا عبر الهاتف بأن يجب أن نصدر بيان مضمونة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وذلك لعدم مخالفة الشرعية الدستورية والقانونية وأن من جاء عبر اجراءات قانونية صحيحة يذهب عبر نفس الإجراءات لكي لا ندخل في دوامة الصراع على خرق القانون . ولم نذكر في البيان أننا ندعم فصيل ضد آخر ولم نوصف ما حدث في 30 يونيو بأنه إنقلاب ولم نصعد أو نشارك في أي اعتصامات او تظاهرات مع التيار المضاد لـ 30 يونيو ولم نهرب خارج مصر .. نحن فقط أصدرنا البيان مستندين إلى حقنا في التعبير عن الرأي . لكن ما حدث بعد البيان لم نكن نتوقعه وكان رد الفعل من نادي القضاة سريعا لأسباب لا تتعلق بالبيان ولكن بصراعات انتخابية .

هل تقصد أنه قبل إصدار البيان كان هناك خلاف مع نادي القضاة أدى إلى تقديمهم بلاغ ضدكم ؟

بكل تأكيد .. يوم إصدار البيان تم شطب عضويتنا مساءً من نادي القضاة قبل التحقق من نص البيان أو حتى سؤالنا عنه رغم أن من بين الموقعين نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل وآخرين من شيوخ القضاة ، بل صدر اتهام من النادي عبر رئيسه المستشار أحمد الزند بأننا نمارس جهاد النكاح .

لكن أحد مهام نادي القضاة هو الحفاظ على هيبة القضاء ومنع اشتغالهم بالسياسة ومن ثم خطواته ضدكم طبيعية

هناك خلاف بين المستشار أحمد الزند و كل القضاة الذين شاركوا في ثورة 25 يناير لأنه كان من المعسكر الرافض لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك وأصدر بيان عن نادي القضاة يساند نظام مبارك قبل تنحيه ضد المتظاهرين في ميدان التحرير ، كما أنه اتهم القضاة المشاركين في تظاهرات 25 يناير بـ” الغوغائيين ” ، ثم عاد واعتذر بعد تنحي مبارك داخل نادي القضاة . وهذا الموقف كان بداخل المستشار الزند طوال الفترة الانتقالية ثم عاد الآن لينتقم من القضاة الذين شاركوا في 25 يناير بعدما أصدر بعضهم بيان في 30 يونيو . رغم أن أعضاء في نادي القضاة وآخرين من القضاة ظهروا على منصات حزبية قبل 30 يونيو وأعلنوا تأييدهم لها .

هذا التأييد لم يكن قبل 30 يونيو ولكن أثناء الحشد الشعبي ومن ثم مشاركتهم هي نفس مشاركتك وغيرك من القضاة في تظاهرات 25 يناير و إذا اعتبرنا ما فعلوه اشتغال بالسياسة فأنتم أيضا متهمون بذلك

ليس صحيح .. 25 يناير كانت ثورة في دستورين وشاركنا فيها دون أن نعتلي منصة حزبية أو نصدر بيان تأييد لتيار .. لكن القضاة في النادي شاركوا في الدعوة لـ 30 يونيو وصعدوا على منصات سياسية مثل منصة تيار الاستقلال ، كما وقعوا وروجوا لاستمارات حركة تمرد وهي فصيل سياسي .. وقبلها عُقدت جمعية عمومية بالنادي جلس على منصتها رؤساء أحزاب وسياسيين …

لكن هذه الجمعية العمومية كانت قد عقدت للوقوف ضد الاعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ، ووجود سياسيين بها كان في سياق مؤازرتهم للقضاة ضد الاعلان الذي يهدر حقوقهم .. هل هذا يعني أنك وقضاة البيان كنتم مع الاعلان الدستوري ؟

نحن كنا ضد الاعلان الدستوري وأعلنا ذلك في حينها لكن دون أن نستغل الوضع سياسيًا ونشارك أحزاب في حملتهم ضد تيار سياسي لكي لا نحسب على طرف مثلما فعل رئيس نادي القضاة .. يجب أن يعلم القارئ أن مجموعة من القضاة المحالين للمعاش رفضوا الاعلان الدستوري وأعلنوا ونشروا أسباب موضوعية قانونية لم تكن للدفاع عن أشخاص ولكن لاستقلال القضاء وحماية منصب النائب العام وليس المستشار عبدالمجيد محمود الذي كان أحد بنود الإعلان الدستوري .. أعلنا بقوة – والإعلام يعرف – عن رفضنا للاعلان الدستوري ورفعنا قيمة انسانية عليا وهي قيمة العدل الممثلة في شخص النائب العام الذي يجب ان يكون مستقلا وتعيينه من السلطة القضائية وليس من مرسي أو غيره . أما المستشار أحمد الزند كان يدافع عن أشخاص وليس عن المنصب بدليل ما يحدث الآن . نحن كنا ضد حصار المحكمة الدستورية وجمعة تطهير القضاء .. قضاة البيان موقفهم واضح منذ الفترة الانتقالية ، لم نقل مثلما قال المستشار الزند أنه لن ينفذ أي تشريع يصدر من مجلس الشعب خلال 2012 و لن يحترم الدستور الصادر ولن يشرف على الاستفتاء ، أم لم تكن هذه دعوة من قاض لعدم احترام القانون .

المستشار الزند استخدم كما تقول عبارات سياسية مثلما استخدمتم ايضا في بيانكم عبارات سياسية تشير إلى دعم فصيل بعينه

البيان لم يتمضن عبارات تنطوي على فعل سياسي ، وكان قاصر فقط على ضرورة السير في المسار القانوني والدستوري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ودعونا كافة الاطراف السياسية للحوار . ولم نلقِ البيان من أعلى منصة سياسية كما إدعى البعض ولم يشارك أي قاضي منا في اعتصام رابعة أو غيره .. هذا بيان أسس لدولة القانون والدستور و هذا جوهر وصميم عمل القاضي .

هناك معلومات تشير أن البيان المعلن لم يكن بهذه الصيغة النهائية وكان هناك صياغات أخرى وجمل تم حذفها .. ماهي الجمل التي حذفت ؟

نحن وافقنا على مضمون البيان وليس نصه ولم أطلع على الصياغة أصلا وأغلب القضاة كذلك . اتصل بي أحد الزملاء القضاة وقال سنصدر بيان بخصوص 30 يونيو وأننا نحترم القانون والدستور ويجب أن يتم التغيير عبرهما .. فوافقت ولم أراجعه .

كيف توافق على مضمون بيان دون أن تطلع على الصياغة النهائية .. كنت رئيس محكمة ومن المفترض ان تعيد وتراقب الصياغة حتى لا تخرج بشكل غير متفق مع ما تدعو له

” احنا مش مجموعة منظمة نعرف بعض وبنتقابل أو عملنا اجتماع عشان البيان لكن اتفقنا عليه بالتلفون والبيان الصادر والمعلن ليس به خطأ ومتزن ولم يتطرق إلى توصيف ما حدث يوم 30 يونيو “

وما هو توصيفك لما حدث في 30 يونيو ؟

التاريخ سوف يحكم .

ألا تعتبر اتفاق قضاة على إصدار بيان في ظل تحرك سياسي وشعبي هو قمة الاشتغال بالعمل السياسي وشبيه بتشكيل حركة سياسية في ظرف سياسي صعب ؟

نحن تحركنا كما قلت دون أن يكون بيننا تنسيق ، وتحركنا لم يكن بدافع شخصي ولم نطلب أي مطالب شخصية وكنا نعلم انه بصدور البيان سيكون هناك حملة ضدنا ..

يعني توقعتم عواقب البيان التي وصلت إلى الإحالة للمعاش ؟

توقعت المضايقات لكن لم أكن أتخيل أن يصل الأمر لهذا الحد بأن تشطب في نفس يوم إصدار البيان عضويتنا من نادي القضاة وتتقدم بلاغلات ضدنا من زملاء بممارسة جهاد النكاح ونحن لا نزال نجلس على منصة القضاء . و في الحقيقة كان هذا انتقام للقضاة الذين فضحو تزوير 2005 و2006 .. وهناك 6 من المحالين للمعاش كانوا أعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة حينما تم الوقوف ضد تزوير الانتخابات في 2005 و2006 وهذا انتقام من خصوم داخل نادي القضاة واستخدام ظرف سياسي حتى نخرج من القضاء .

أريدك أن تضع لنا تعريف بين “الاشتغال بالعمل السياسي ” و”الانشغال بالهم العام ” ؟

الانشغال بالهم العام والسياسي يعني احترام القانون وحماية الحريات وهذا مافعلناه ، أما الانحياز لفصيل بعنيه هو اشتغال بالسياسة وهذا ما يفعله بعض القضاة الآن ولكن دون محاسبة لأنهم من تيار المستشار أحمد الزند أو أعضاء بنادي القضاة .

كيف ترى ما يفعله نادي القضاة اشتغال بالسياسة .. وبيانكم هو انشغال بالهم العام ؟!

المستشار الزند اعترف أمام الإعلام وقال “أنا أعمل بالسياسة ” وكان يوجه الدعوات لأحزاب سياسية لحضور مؤتمرات .

سأقرأ عليك جملة وأنتظر منك توصيفها هل هي اشتغال بالسياسة أم انشغال بالهم العام ( وزير العدل شبه سواق الحنطور في الأغنية الكازونية جوز الخيل .. واضح أن فخامة الرئيس متأثر بفيلم كوكب القرود ) ؟

هذه جملة أعرف مَن قالها وهو قاضي قريب جدا من المستشار أحمد الزند وقالها عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل في عهد محمد مرسي وهي ليست رأي سياسي أو انشغال بهم عام بل جريمة جنائية تستوجب العقاب للسخرية من قاضي وتشبيهه بسواق حنطور في ملهى ليلي .

وما تعليقك على هذه الجملة ( مش هاتشوفوا خير في مصر إلا لما ترجعوا الحق لأصحابه يا خطافين يا فسدة يا بتوع الضيم ) ؟

أنا قلت كتبت هذه العبارة في أواخر 2013 ، ومتمسك بها ولا مجال للخير في مصر إلا بمحاكمة الفسدة .

لكن الجملة التي قالها أحد القضاة المنتمين لتيار المستشار الزند تتشابه مع جملتك ، ربما تختلف الصياغة وطريقة التناول لكنها تستخدم تشبيهات ربما يجب ألا تصدر عن قاض .. أنت تتهم أطراف بأنهم “خطافين وفسدة وظلمه ” وهو يرى ان وزير العدل لايصلح .. ما الفارق ؟

هذا القاضي وجه سب وقذف علني لأحد شيوخ القضاة بعد تعيينه مباشرة ، أما أنا تحدثت في العموم عن الهم العام وعن رجال الأعمال الفاسدين .

لو أنت على منصة القضاء و عُرض عليك متهم منتمي للتيار الذي تتهمه بـ”الخطاف - الفاسد” ألا يجرح ذلك في حيادك ككقاض ؟

أنا في هذه الحالة أتنحى ولا يمكن أن أفصل في القضية .

لكن الأصل في عمل القاضي هو الفصل بين جميع الناس وإلا صار الشك بين المتقاضين من أن يكون القاضي متحيزا لطرف

القاضي إن كان يشعر بأن بداخله غضب لا يحكم .. وهذا لا يطعن في القضاء لأن القاضي “لحم ودم” ويعيش بين الناس ، ومن حقه التأثر بالهم العام .

ماهي خطتكم في الفترة المقبلة بعد الإحالة للمعاش ؟

سنتبع كافة الاجراءات القانوينة أمام مجلس التأديب الأعلى للطعن على الحكم .. وأثق أننا سنعود لمنصة القضاء .

واذا لم يقبل الطعن ؟

سأخرج مرفوع الرأس لانني عبرت عن رأيي وأحلت للمعاش ولم أكن مرتشيا أو فاسدا أو متورطا ب سرقة أراضي .

بصراحة – ألم تندم ولو للحظة أنك شاركت في إصدار بيان يؤثر على مستقبلك ومستقبل أسرتك ؟

نحن نُحاكم منذ 15 شهر وكان بإمكاني إنكار هذا البيان في أي لحظة لكن إن أنكرته كنت سأظل واضعًا رأسي في الأرض أمام أولادي .. واشعر أن الله يختبرنا خاصة أن ما حدث يشبه مذبحة القضاة في عهد عبدالناصر والذين عادوا للقضاء بعدها بعامين .. وأنا قاضي ولست موظف لا أعمل من أجل الكسب المادي ولكن لإيصال رسالة ، وأستطيع أن أعمل خارج القضاء بضعف ما أتقاضه وأنا قاضي .