القبض على 14 إخوانيًا فى الفيوم بحوزتهم منشورات مناهضة للحكم

أعلنت مديرية أمن الفيوم أن اأىجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع الأمن العام وتمكنت من ضبط (14) عنصرًا نشطًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة بقرية مطرطارس - مركز سنورس بحوزتهم ملصقات تناهض نظام الحكم ولافتات (علامة رابعة وصور للرئيس الأسبق مرسى وتيشرتات التراس مشاغبين وعدد من المنشورات لشعارات مختلفة وعدد (2) طبلة و(2) سماعة كبيرة الحجم وعدد (1) مكبر صوت). يستخدمونها بالمسيرات والمظاهرات المناهضة للحكم وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بتمكن الحملة المكبرة التى شنتها المديرية بالتعاون مع الأمن الوطنى وقوات الأمن المركزى من ضبط 14 من عناصر الإخوان المسلمين بقرية مطرطارس وهم معاذ جمال محمد على 21 سنة ومجدى محمد إبراهيم 21 سنة وأحمد جمال صلاح 21 سنة وعز الدين حمدى محمد 19 سنة ومحمد جمال أحمد 19 سنة ومحمد عطية إبراهيم 19 سنة ومصطفى محمد ياسين 19 سنة وعبد العزيز سيد عبد العزيز 19 سنة ومصطفى أحمد عويس 16 سنة وأحمد محمد عبد الشافى 46 سنة وجمال أحمد عبد الله 45 سنة وأحمد عويس عبد الله 56 سنة ومحمود محمد أحمد 36 سنة ونجم سعد محمود 36 سنة وضبط بحوزتهم 2 سماعات كبيرة الحجم و2 طبلة كبيرة الحجم و7 صورة كبيرة للرئيس المعزول محمد مرسى ومايك و2 مكبرات صوت و4 تيشرت مدون عليه "ألتراس مشاغبين" وعلامة رابعة و26 منشورًا بشعارات مختلفة و8 لافتات كبيرة تحمل صور الرئيس الأسبق محمد مرسى وتمت إحالة المقبوض عليهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على زمة التحقيق.