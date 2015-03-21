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مدير أمن الشرقية يشكل فريق بحث جنائيا لحادث حرق مجهولين 3 شون قمح

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قال اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إنه أمر بتشكيل فريق بحث جنائى، لكشف ملابسات حرق مجهولين لثلاثة شون أغلال تابعة لبنك الائتمان الزراعى بالشرقية، اثنان منهم فى قريتى أبو الشقوق وسنجها بمركز كفر صقر، وبشونة المسلمية التابعة لمركز صان الحجر.

البنزين
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البنزين المسكوب على الغلال

وأسفر الحريق عن تلف 10 أطنان قمحا مُخَزَّنا بشونة المسلمية، بالإضافة إلى سكب البنزين على 10 أطنان أخرى دون إشعال النيران بيها.

وأمر مدير الأمن بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، فيما أمرت نيابة شمال الشرقية بإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بتحريات المباحث وتحديد هوية الجناة.

جانب
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جانب من التلفيات
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>جراكن
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جراكن بنزين تم ضبطها

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