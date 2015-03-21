تعرف على الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع جروح اللسان

خطوات مهمة للإسعافات الأولية للتعامل مع نزيف اللسان

للإسعافات الأولية أهمية كبيرة خاصة فى حالة الجروح التى تصيب اللسان، لأنها قد تتسبب فى حدوث نزيف كبير.

قال الدكتور محمود سامى المدرب المعتمد من هيئة الهلال الأحمر إن، إصابة أو تعرض الشخص لجرح ونزيف فى لسانه، يجب أن يعقبه خضوع الشخص لبعض الإسعافات الأولية من أجل السيطرة على الحالة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

1) يجب قبل لمس اللسان غسل اليدين بالماء والصابون جيداً لتفادى نقل العدوى.

>2) إزالة بقايا الأطعمة فى حالة وجود أكل بالفم.

>3) يجب إخراج السان من الفم باستخدام قطعة قطن أو شاش والضغط عليه نظرا لأن الأوعية الدموية باللسان يتم انقباضها عند ضغطها وشدها وبالتالى يقل النزيف الدم.

>4) يجب مضمضة الفم بالماء البارد لتقليل كمية الدم التى ينزفها.

>5) وضع قطعة ثلج ملفوفة بقطعة شاش على اللسان لكى يتوقف النزيف.

وأضاف د.سامى أنه فى حالة عدم توقف النزيف يجب الذهاب إلى المستشفى، نظرا لأن الشخص غالباً سيحتاج الخضوع إلى خياطة اللسان.

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