ضبط فرد خرطوش و75 لفافة بانجو بحوزة عاطلين بأسوان

تمكنت قوة من مباحث كوم امبو من ضبط فرد خرطوش و75 لفافة بانجو بحوزة عاطلين .

حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم/ اشرف نجار نوبي 18 سنة عاطل ومقيم سبيل العرب – مركز كوم امبو والسابق اتهامه في عدد(2) قضية” سرقة- ضرب ” والمتهم/ سيد محمود السيد 23 سنة عاطل والسابق اتهامه في عدد(3) قضيايا ما بين ” مخدرات- سلاح ناري ” وبحيازتهما سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12مم و عدد(2) طلقة من ذات العيار – وعدد(75) لفافة بداخلها نبات البانجو وسلاح ابيض “خنجر” .

تم تحرير المحضر رقم (1385) إداري مركز كوم امبو لسنة 2015م. وجارى عرض المتهمين على النيابة.