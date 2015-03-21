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ضبط فرد خرطوش و75 لفافة بانجو بحوزة عاطلين بأسوان

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ضبط فرد خرطوش و75 لفافة بانجو بحوزة عاطلين بأسوان ضبط فرد خرطوش و75 لفافة بانجو بحوزة عاطلين بأسوان

فرد خرطوش

تمكنت قوة من مباحث كوم امبو من ضبط فرد خرطوش و75 لفافة بانجو بحوزة عاطلين .

حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم/ اشرف نجار نوبي 18 سنة عاطل ومقيم سبيل العرب – مركز كوم امبو والسابق اتهامه في عدد(2) قضية” سرقة- ضرب ” والمتهم/ سيد محمود السيد 23 سنة عاطل والسابق اتهامه في عدد(3) قضيايا ما بين ” مخدرات- سلاح ناري ” وبحيازتهما سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12مم و عدد(2) طلقة من ذات العيار – وعدد(75) لفافة بداخلها نبات البانجو وسلاح ابيض “خنجر” .

تم تحرير المحضر رقم (1385) إداري مركز كوم امبو لسنة 2015م. وجارى عرض المتهمين على النيابة.

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