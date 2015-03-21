غرق طفلين شقيقين بنهر النيل بسوهاج أثناء اللعب

تكثف قوات الحماية المدنية بسوهاج من مجهوداتها لانتشال جثة طفل غرق بنهر النيل بعد ان تمكنت الاهالي من انتشال جثة شقيقه.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بلاغاً من مركز شرطة سوهاج بغرق طفلين بنهر النيل بناحية بندار الكرمانية دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص وسؤال المدعو/ كرم كمال عبد الصبور 27 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه حال لهو نجليه كلاً من (زياد كرم كمال 2 سنة ،و كريم كرم كمال 4 سنوات) ويقيمان بذات الناحية علي شاطئ نهر النيل بذات الناحية سقطا به وتمكن بمساعدة الأهالي من أنتشال جثة الأول ونفي الشبهة الجنائية ، لازالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لإنتشال جثة الثاني .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1728 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .