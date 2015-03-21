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انتقال النيابة لمستشفى الهرم وأم المصريين لسماع مصابى "حادث المريوطية"

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انتقل، منذ قليل، فريق من نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أسامة حنفى مدير النيابة، إلى مستشفتى الهرم وأم المصريين بالجيزة، للاستماع إلى أقوال مصابى حادث سقوط أتوبيس شركة أوراسكوم فى ترعة المريوطية بالهرم، ومناظرة جثث المتوفين فى الحادث.

أهالى المريوطية يتابعون رجال الإنقاذ أثناء البحث عن ضحايا الحادث - 2015-02 - اليوم السابع
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أهالى المريوطية يتابعون رجال الإنقاذ أثناء البحث عن ضحايا الحادث

عدد من المواطنين يشاركون فى عمليات الإنقاذ - 2015-02 - اليوم السابع
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عدد من المواطنين يشاركون فى عمليات الإنقاذ

انتشال جثة أحد العمال من ترعة المريوطية - 2015-02 - اليوم السابع
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انتشال جثة أحد العمال من ترعة المريوطية

أثناء نقل أحد الضحايا إلى سيارة الإسعاف بمكان الحادث - 2015-02 - اليوم السابع
>

أثناء نقل أحد الضحايا إلى سيارة الإسعاف بمكان الحادث

أتوبيس الشركة عقب انتشاله من ترعة المريوطية - 2015-02 - اليوم السابع
>

أتوبيس الشركة عقب انتشاله من ترعة المريوطية

نقل جثة أحد العمال الغارقين - 2015-02 - اليوم السابع
>

نقل جثة أحد العمال الغارقين

الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 15 آخرين - 2015-02 - اليوم السابع
>

الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 15 آخرين

رجال الإسعاف ينقلون جثة أحد الضحايا - 2015-02 - اليوم السابع
>

رجال الإسعاف ينقلون جثة أحد الضحايا

رجال الإسعاف ينقلون المصابين إلى مستشفى الهرم وأبو النمرس - 2015-02 - اليوم السابع
>

رجال الإسعاف ينقلون المصابين إلى مستشفى الهرم وأبو النمرس

أصدقاء وزملاء الضحايا بمكان الحادث - 2015-02 - اليوم السابع
>

أصدقاء وزملاء الضحايا بمكان الحادث

الكوبرى الذى سقط من أعلاه الأتوبيس بعد اصطدامه بالسور الحديدى - 2015-02 - اليوم السابع
>

الكوبرى الذى سقط من أعلاه الأتوبيس بعد اصطدامه بالسور الحديدى

اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة - 2015-02 - اليوم السابع
>

اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة

رجال الإسعاف يتابعون أعمال البحث عن الضحايا فى ترعة المريوطية - 2015-02 - اليوم السابع
>

رجال الإسعاف يتابعون أعمال البحث عن الضحايا فى ترعة المريوطية

قوات الأمن تفرض كردونا أمنيا بمحيط حادث غرق أتوبيس شركة أوراسكوم - 2015-02 - اليوم السابع
>

قوات الأمن تفرض كردونا أمنيا بمحيط حادث غرق أتوبيس شركة أوراسكوم

عدد من الأهالى يتابعون جهود رجال الإنقاذ للبحث عن الضحايا بترعة المريوطية- 2015-02 - اليوم السابع
>

عدد من الأهالى يتابعون جهود رجال الإنقاذ للبحث عن الضحايا بترعة المريوطية

الأتوبيس الغارق أثناء انتشاله من ترعة المريوطية - 2015-02 - اليوم السابع
>

الأتوبيس الغارق أثناء انتشاله من ترعة المريوطية

انحراف سيارة أمام الأتوبيس تسببت فى اختلال عجلة القيادة من يد السائق وسقوطه - 2015-02 - اليوم السابع
>

انحراف سيارة أمام الأتوبيس تسببت فى اختلال عجلة القيادة من يد السائق وسقوطه

رجال الحماية المدنية أثناء محاولة رفع الأتوبيس الغارق - 2015-02 - اليوم السابع
>

رجال الحماية المدنية أثناء محاولة رفع الأتوبيس الغارق

قوات الأمن تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث - 2015-02 - اليوم السابع
>

قوات الأمن تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ونش الإنقاذ أثناء رفع الأتوبيس الغارق - 2015-02 - اليوم السابع
>

ونش الإنقاذ أثناء رفع الأتوبيس الغارق

أتوبيس شركة أوراسكوم أثناء رفعه من ترعة المريوطية - 2015-02 - اليوم السابع
>

أتوبيس شركة أوراسكوم أثناء رفعه من ترعة المريوطية

أحد المواطنين يفحص الأتوبيس الغارق عقب انتشاله من المياه - 2015-02 - اليوم السابع
>

أحد المواطنين يفحص الأتوبيس الغارق عقب انتشاله من المياه

مشاعر الحزن على وجوه أقارب ضحايا الأتوبيس الغارق - 2015-02 - اليوم السابع
>

مشاعر الحزن على وجوه أقارب ضحايا الأتوبيس الغارق


>الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة أثناء متابعته عمليات البحث عن الضحايا - 2015-02 - اليوم السابع
>

الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة أثناء متابعته عمليات البحث عن الضحايا

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