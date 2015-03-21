انتقال النيابة لمستشفى الهرم وأم المصريين لسماع مصابى "حادث المريوطية"
انتقل، منذ قليل، فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أسامة حنفى مدير النيابة، إلى مستشفتى الهرم وأم المصريين بالجيزة، للاستماع إلى أقوال مصابى حادث سقوط أتوبيس شركة أوراسكوم فى ترعة المريوطية بالهرم، ومناظرة جثث المتوفين فى الحادث.إعلان - Ads إعلان - Ads
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أهالى المريوطية يتابعون رجال الإنقاذ أثناء البحث عن ضحايا الحادث
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عدد من المواطنين يشاركون فى عمليات الإنقاذ
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انتشال جثة أحد العمال من ترعة المريوطية
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أثناء نقل أحد الضحايا إلى سيارة الإسعاف بمكان الحادث
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أتوبيس الشركة عقب انتشاله من ترعة المريوطية
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نقل جثة أحد العمال الغارقين
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الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 15 آخرين
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رجال الإسعاف ينقلون جثة أحد الضحايا
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رجال الإسعاف ينقلون المصابين إلى مستشفى الهرم وأبو النمرس
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أصدقاء وزملاء الضحايا بمكان الحادث
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الكوبرى الذى سقط من أعلاه الأتوبيس بعد اصطدامه بالسور الحديدى
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اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة
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رجال الإسعاف يتابعون أعمال البحث عن الضحايا فى ترعة المريوطية
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قوات الأمن تفرض كردونا أمنيا بمحيط حادث غرق أتوبيس شركة أوراسكوم
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عدد من الأهالى يتابعون جهود رجال الإنقاذ للبحث عن الضحايا بترعة المريوطية
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الأتوبيس الغارق أثناء انتشاله من ترعة المريوطية
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انحراف سيارة أمام الأتوبيس تسببت فى اختلال عجلة القيادة من يد السائق وسقوطه
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رجال الحماية المدنية أثناء محاولة رفع الأتوبيس الغارق
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قوات الأمن تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
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ونش الإنقاذ أثناء رفع الأتوبيس الغارق
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أتوبيس شركة أوراسكوم أثناء رفعه من ترعة المريوطية
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أحد المواطنين يفحص الأتوبيس الغارق عقب انتشاله من المياه
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مشاعر الحزن على وجوه أقارب ضحايا الأتوبيس الغارق
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الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة أثناء متابعته عمليات البحث عن الضحايا
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- صور الناجين من حادث "أتوبيس المريوطية" بمستشفى الهرم
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- التضامن: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى بحادث المريوطية وألفين للمصاب
>
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>
- بالفيديو.. انتشال الجثة الـ26 فى انقلاب أتوبيس بترعة المريوطية(تحديث)
>
>