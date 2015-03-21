موجز الصحافة العالمية: بدو سيناء كلمة السر فى نجاح المؤتمر الاقتصادى

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، موضوعات مختلفة، وعن مصر قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن بدو جنوب سيناء كانوا بمثابة كلمة السر فى نجاح المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن حقيقة نجاح المؤتمر أمنيا، معاكسة لكل توقعات احتمال حدوث عمليات إرهابية، لإفشال محاولة مشاركة نحو 90 دولة عربية وأجنبية، فى دعم الاقتصاد المصرى المتعثر.

بينما قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إنه عندما اختار الرئيس المخلوع محمد مرسى، عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع، انتشرت الشائعات بأن الوزير الجديد يمثل لأيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين وأنه محافظ وتقى لما يظهر على جبهته من علامة الصلاة. وغالبا ما يكون أو حسبما افترض مرسى أن المسلم التقى إسلامى سياسى.

وفى الشأن الأمريكى، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ناشد حكومة إيران، الجمعة، أن تطلق فوراً سراح ثلاثة أمريكيين محتجزين لديها هم سعيد عابدينى وأمير حكمتى وصحفى الواشنطن بوست جيسون رضائيان وأن تساعد فى تحديد مكان روبرت ليفنسون، وهو أمريكى اختفى فى إيران منذ ثمانى سنوات.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الجارديان البريطانية قامت محكمة بريطانية بتجريد 5 مراهقات ووالدى كل منهن من جوازات سفرهم بعد أن أظهرت الفتيات نية للذهاب إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش.

كما نشرت الصحيفة البريطانية الإندبندنت تقريرا يرصد البروباجندا الأكثر خطورة للآلة الإعلامية للتنظيم المسلح داعش، وهى البروباجندا التى تنشرها نساء التنظيم المسلح عبر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقررت ولاية "أوهايو" الأمريكية منح المواطن "ريكى جاكسون" تعويضا بمبلغ يفوق المليون دولار بعد سجنه لمدة 40 عاما دون ارتكابه لجريمة ليصبح البرىء صاحب أطول مدة خلف أسوار السجن وفقا لما نشره موقع صحيفة التليجراف.

وفيما يلى أهم تقارير ومتابعات الصحافة العالمية..

- الصحف الأمريكية.. السيسى: الغرب فشل فى تحمّل عواقب تدخله فى ليبيا والعراق.. بدو جنوب سيناء كلمة السر فى النجاح الأمنى للمؤتمر الاقتصادى.. أوباما يناشد إيران إطلاق سراح محتجزين أمريكيين فوراً

- الرئيس فى حوار لـ"وول ستريت": مصر تحتاج الأمن لتبقى ولو وفر لى العالم دعما سأسمح بالتظاهر ليل نهار.. لن نقاتل داعش بالعراق.. تعاطف الشعب مع الدين أوصل الإخوان للحكم.. ومشكلة مبارك أنه ظل بالسلطة كثيرا

- المونيتور: بدو جنوب سيناء كلمة السر فى النجاح الأمنى للمؤتمر الاقتصادى

- الصحف البريطانية: أمريكى يحصل على تعويض بمليون دولار بعد سجنه 40 عاما.. بروبا جندا داعش الأكثر خطورة تكمن فى صور زوجات المقاتلين.. محكمة بريطانيا تجرد 5 مراهقات من جوازات سفرهن تحسبا لانتقالهن لداعش

- الجارديان:محكمة بريطانية تجرد5مراهقات من جوازات السفر قبل انضمامهن لداعش

- الإندبندنت:بروباجندا داعش الأكثر خطورة تكمن فى صور زوجات المقاتلين

- التليجراف: أمريكى برىء يحصل على تعويض مليون دولار بعد سجنه 40 عاما

- الصحافة الإسرائيلية: حكومة نتانياهو الجديدة ستتبنى سلسلة قوانين مثيرة للجدل.. جندى إسرائيلى يهدد باغتيال نتنياهو على تويتر.. رئيس الكونجرس الأمريكى يزور تل أبيب نهاية مارس الجارى

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