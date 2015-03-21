شركة أوراسكوم للإنشاء: 150 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بـ"حادث المريوطية"

قال المهندس أسامة بشاى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء، اليوم السبت، إن شركته تتبع نظامًا للتأمين على جميع العاملين بالشركة فى حالات الحوادث، مؤكدًا أنه سيتم صرف 150 ألف جنيه لصالح أسرة كل متوفى فى الحادث الأليم الذى وقع اليوم للأتوبيس الذى كان يقل العاملين فى منطقة المريوطية، مؤكدًا أنه سيتم الصرف من صندوق العاملين ونظام التأمين الخاص بالشركة، وأن هذا النظام متبع بالشركة منذ تأسيسها، وأن الشركة جاهزة للتعامل مع تلك الحوادث مع حالات الوفاة والإصابة.

وأضاف "بشاى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النظام المتبع فى صرف التعويضات فى تلك الحوادث يشمل التأمين على العاملين وتصل قيمة التعويض فى مثل تلك الحالات إلى 70 ألف جنيه لصالح أسرة كل متوفى، ويتم صرف قيمة مماثلة من صندوق العاملين لتصل قيمة التعويض النهائية إلى 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة بدأت فى اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحوادث.

وتابع العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء، أن الشركة قامت بمساعدة عائلات المتوفين فى الإشراف على نقل المتوفين إلى مواطنهم الأصلية، لافتًا إلى أن غالبية ضحايا الحادث ينتمون إلى مركز دير مواس بمحافظة المنيا، وأنه تم توفير كافة الإجراءات والتسهيلات الخاصة بذلك، وتحملت الشركة كامل التكلفة.

وعن أحدث حصيلة لضحايا ومصابى الحادث قال العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء لـ"اليوم السابع"، إنها بلغت 13 عاملا متوفين، وعامل واحد مفقود و3 حالات إصابة تتلقى العلاج بمستشفى الهرم، مؤكدًا أن هناك تعويضات سيتم صرفها أيضًا لحالات الإصابة.

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