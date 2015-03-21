الرئيس يوجه بالاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة بمشروع القرى المنتجة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم بالدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور حسام الدين رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسات الجارى إعدادها لتنفيذ مشروع القرى المنتجة صديقة البيئة وتطبيق هذا النموذج فى إطار مشروع استصلاح المليون الفدان.



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الرئيس يجتمع مع صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

واستمع الرئيس إلى شرح بشأن الأفكار المطروحة لتنفيذ مشروع القرى المنتجة والتى ضمت تصوراً مبدئياً متكاملاً يهدف إلى استيعاب النمو السكانى فى الظهير الصحراوى لوادى النيل وصعيد مصر، ويضم نموذج القرية المنتجة منطقة سكنية قابلة للتوسع بما تشمله من مدارس ووحدات صحية ومرافق وخدمات.

كما تم التنويه إلى ما يوفره مشروع قرية الأمل بمنطقة القنطرة شرق من نموذج متكامل لعملية استصلاح الأراضى الزراعية وإنشاء مجتمعات متكاملة.



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الرئيس يستعرض الدراسات الجاري إعدادها لتنفيذ مشروع القرى المنتجة صديقة البيئة

ووجَّه الرئيس بأهمية إيجاد مجتمع متكامل فى هذه القرى من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف والمجازر الحديثة، مع التركيز على مشاركة كافة فئات المجتمع فى هذه المشروعات، وفى مقدمتهم الشباب.

وأكد الرئيس أهمية تزويد القرى المنتجة بالمرافق وكافة التجهيزات اللازمة بما يساهم فى جذب المستثمرين وسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات دون تأخير، مشددا على أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة لإدارة وتشغيل القرى التى يشملها المشروع، وإتباع أفضل النظم الصديقة للبيئة فيها، فضلاً عن تمهيد الطرق المؤدية إليها وتوفير شبكة منتظمة من وسائل النقل والمواصلات.

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