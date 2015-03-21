وزير التعليم: اختيار 28 ألفا و626 معلما فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة

أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم المصرى، أنه بالنسبة للتعليم العام، تقدم 314 ألفا و29 شخصًا، وتم اجتيازهم الامتحانات، وتم ترتيب 28 ألفا و626 معلما، واحتياطى 285 ألفا 403، وبالنسبة للتعليم الفنى تقدم 11 ألفا و330، بالإضافة إلى 9 آلاف و767 معلما.

وأضاف الدكتور محب الرافعى، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الـ30 ألف وظيفة، أنه سيتم استبعاد من تثبت عدم صحة بياناته وباقى أسس المفاضلة، على أن يتم استبعاد المتقدم، وإحالته للنيابة العامة، كما سيتم استيفاء استمارة الفحص الطبى، لثبوت صلاحيته، على أن يتم عرض قرار التعيين على السلطة المختصة (المحافظ).

وحددت وزارة التربية والتعليم مقار قبول أوراق ومسوغات التعيين، ففى القاهرة يتم التقدم للمركز الرياضى بالعباسية، وبالجيزة مدرسة السعيدية، وبالقليوبية مدرسة سعد زغلول الثانوية بنات، وبدمياط مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، وبالمنيا مدرسة المنيا الثانوية العسكرية، وبالإسكندرية مجمع مدارس الزهراء، وبالبحيرة الملك فيصل، وبالغربية مدرسة طنطا الثانوية بنات، وببورسعيد مدرسة حافظ إبراهيم للتعليم الأساسى، وبالسويس مدرسة السويس الثانوية.

ويتقدم الحاصلون على الوظائف فى كفر الشيخ لمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم، وبمطروح مدرسة الشهيد المعداوى، وبالشرقية مدرسة الشرقية الثانوية العامة، وبالأقصر مدرسة خالد بن الوليد، وبأسوان مدرسة رفاعة الطهطاوى، ومدرسة الثانوية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ومدرسة التجارة الثانوية المتقدمة، وبأسيوط إدارة الوسائط، وبقنا مدرسة معسكر الكشافة، وبجنوب سيناء، مدرسة رفاعة الطهطاوى، وبالبحر الأحمر مدرسة محمد الطيب الابتدائية، وبسوهاج مدرسة صلاح سالم.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال المؤمر أنه تم تسكين 60% من المتقدمين فى محافظتهم، و40% سيتم عمل استمارة رغبات لهم يوم الخميس، فى تمام السادسة مساءً على الموقع الرسمى للوزارة، ويتم ترتيب الرغبات وفقا للشروط التى تم إعلانها.

- "التعليم" تعلن نتيجة الـ30 ألف معلم فى السادسة مساءً على موقعها الرسمى.. وتكشف عدد الوظائف الشاغرة بكل محافظة.. وتؤكد: 25 مارس أول يوم لتلقى مسوغات التعيين بالمديريات.. وتحديد 10 أيام لقبول التظلمات