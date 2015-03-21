أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على جمعة: تخصيص يوم للاحتفاء بالأم سنة حسنة وجزء من الدين

Google+ Print
على جمعة: تخصيص يوم للاحتفاء بالأم سنة حسنة وجزء من الدين على جمعة: تخصيص يوم للاحتفاء بالأم سنة حسنة وجزء من الدين
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يعارض تخصيص يوم للاحتفاء بالأم وتكريمها تحت مسمى "عيد الأم"، وأن هذا اليوم يعد سنة حسنة وجزء من الدين، موضحاً أن الأصل فى الشريعة الإسلامية هو تكريم الأم، وبرها وليس عقوقها.

وتحفظ على جمعة على كلمة "العيد"، معلقا: "من الأدب والإخلاق فى الدين الإسلامى أنه لا يوجد سوى عيدين الفطر والأضحى فقط".

وقال مفتى الجمهورية السابق، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا ببر الوالدين حتى بعد وفاتهما، مؤكداً أن ثواب العمل الصالح من الابن يصل للأم بعد وفاتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365