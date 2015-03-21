على جمعة: تخصيص يوم للاحتفاء بالأم سنة حسنة وجزء من الدين

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يعارض تخصيص يوم للاحتفاء بالأم وتكريمها تحت مسمى "عيد الأم"، وأن هذا اليوم يعد سنة حسنة وجزء من الدين، موضحاً أن الأصل فى الشريعة الإسلامية هو تكريم الأم، وبرها وليس عقوقها.

وتحفظ على جمعة على كلمة "العيد"، معلقا: "من الأدب والإخلاق فى الدين الإسلامى أنه لا يوجد سوى عيدين الفطر والأضحى فقط".

وقال مفتى الجمهورية السابق، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا ببر الوالدين حتى بعد وفاتهما، مؤكداً أن ثواب العمل الصالح من الابن يصل للأم بعد وفاتها.