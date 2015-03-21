نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2015 بالرقم القومى من موقع الوزراة

موعد عرض نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين وتوظيف 30 ألف معلم و مدرس مساعد فى قطاع التعليم العام والفني بجميع محافظات جمهورية مصر العربية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التابع للبوابة الإلكترونية الحكومية على شبكة الإنترنت ومواقع المُديريات التعليمية التابعة لكل محافظة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن النتائج سيتم إعلانها اليوم السبت 21-3-2015 عبر موقع المُسابقة التابع لوزارة التربية والتعليم والنتيجة ستكون ظاهرة وغير محجوبة لكل المُتقدمين بمحافظة الإسكندرية، أسوان، أسيوط، البحيرة، بنى سويف، القاهرة، الدقهلية، دمياط، الفيوم، الغربية، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، المنيا، المنوفية، الوادى الجديد، شمال سيناء، بورسعيد، القليوبية، قنا، البحر الأحمر، الغردقة، الشرقية، سوهاج، جنوب سيناء، السويس، الأقصر.





وفى ذات السياق حول آخر اخبار نتيجة مسابقة التربية والتعليم، نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي تعليمات الإستعلام عن بيانات المتقدمين لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد – أخصائي مساعد، وقد جاءت حالات الإستعلام كالتالى:

الحالة الأولى: الإستعلام برقم قومى لم يتم إدخاله فى المسابقة أو رقم قومى وهمى أو رقم قومى غير صحيح، ولو تتوافر فيه الشروط المطلوبة التى نص عليها القانون، تظهر رسالة بيان غير مطابق وهم من تم إستبعادهم من المسابقة.

الحالة الثانية: من توافرت فيه الشروط المطلوبة التى نص عليها القانون تظهر رسالة تؤكد له تم تسجيل بياناتك بنجاح مع ضرورة التأكيد على المحافظة المراد التقدم إليها طبقاً لمحل السكن المُدون ببطاقة الرقم القومى.

الحالة الثالثة: المطلوب تدقيق بياناته لوجود خطأ فى الرقم القومى أو تكرار المحافظة أو الوظيفة ستظهر له رسالة تؤكد ضرورة إعادة إدخال البيانات مرة أخرى بالكامل مع مراعاة ثلاث عناصر أساسية وهى:

1- إدخال رقم قومى صحيح.

2- إختيار وظيفة واحدة فى محافظة واحدة فقط وإختيار نوع تعليم واحد فقط (عام أو فنى).

3- مراعاة تطابق المحافظة المُراد التقدم إليها مع محل السكن الثابت فى بطاقة الرقم القومى.

هذا وقد أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم أن إعلان ترتيب المتقدمين في مسابقة الــ (30) ألف معلم مساعد/أخصائي مساعد، سوف يكون اليوم السبت فى السادسة مساءً ومن خلال موقع الوزارة فقط، على شبكة الإنترنت، وأن هذا الترتيب يتضمن كافة الأسماء التى تقدمت للمسابقة، والتى ستتم مراجعة أوراقهم وبياناتهم خلال الأيام القادمة.

هذا وتوضح الوزارة تمهيداً لإعلان ترتيب المتقدمين في مسابقة (30) ألف معلم مساعد/أخصائي مساعد طريقة احتساب الدرجات الخاصة باختبارات المسابقة، وقد تم احتساب النتيجة على النحو التالي:

1- مجموع الثلاثة اختبارات العامة = 40% من إجمالي النتيجة النهائية

نسبة المواد العامة = مجموع المواد العامة ÷ 1.3

2- درجة اختبار التخصص = 60% من إجمالي النتيجة النهائية

نسبة اختبار التخصص = درجة اختبار التخصص x (60 ÷ الدرجة النهائية للتخصص)

لمعرفة النتيجة : موقع الوزارة

شبكةعيونالإخبارية

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