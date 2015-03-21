ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المراغة بسوهاج من ضبط 4 اشخاص اثناء قيامهم بالتنقيب عن الاثار وبحوزتهم ادوات مستخدمة فى عملية الحفر.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة المراغة بانه اثناء قيام الملازم أول/ هشام عبد الحميد – ضابط وحدة مباحث المركز بتفقد الحالة الأمنية وتنفيذ الأحكام القضائية وحال توجهه لمسكن أحد المحكوم عليهم والصادر ضده العديد من الأحكام ويدعي/ محمد حسن علي يقيم بناحية أولاد إسماعيل – دائرة المركز وبالقرب من مسكنه تناهي له سماع صوت أقدام لمجموعة من الأشخاص تعدو بسرعة خلف المنزل ، وباستطلاع الأمر تبين وجود حفرتين بالأرض الأولي قطرها 4 أمتار والثانية قطرها 2 متر وبداخلهما عدد 4 أشخاص بحوزتهم أدوات حفر.

حيث تم ضبطهم وتبين أنهم كل من ( حسن أحمد حسن 46 سنة عامل بمسجد ،و حسين أحمد حسن 45 سنة عامل) ويقيمان بناحية أولاد إسماعيل ، و محمد إبراهيم محمد 63 سنة خفير بالمعاش ويقيم بناحية الأخيضر ،و فيصل المهدي محمد 50 سنة عامل ويقيم بناحية الطليحات .

وبمواجهتهم أعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وتم التحفظ علي المكان والأدوات المستخدمة في الحفر.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .