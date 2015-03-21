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وفدان من كلية تربية عين شمس والبنك المركزى يزوران قناة السويس الجديدة

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وفدان من كلية تربية عين شمس والبنك المركزى يزوران قناة السويس الجديدة وفدان من كلية تربية عين شمس والبنك المركزى يزوران قناة السويس الجديدة
زارت وفود شعبية وجامعية موقع حفر قناة السويس الجديدة بمنطقة "نمرة 6" شرقى مدينة الإسماعيلية اليوم السبت.

وضمت الوفود 270 عضوًا بهيئة تدريس كلية التربية بجامعة عين شمس، واتحاد العاملين بجامعة قناة السويس، ووفدًا من البنك المركزى.

وتجرى جهات حكومية زيارات لقناة السويس الجديدة، لمتابعة سير العمل، وخصصت الهيئة الهندسية منصة رئيسية بمنطقة نمرة 6 بالقطاع الأوسط للقناة الجديدة لاستقبال زوار القناة.

وأنجزت الهيئة الهندسية 93% من إجمالى كمية الرمال المطلوب رفعها من الحفر الجاف، فيما رفعت كراكات تحالف "التحدى" وهيئة قناة السويس، 103 ملايين متر مكعب من الرمال المحملة بالمياه.

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مصر 365