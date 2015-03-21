بالصور.. وزير الآثار يتفقد أعمال البعثة الألمانية بمعبد أمنحتب فى الأقصر

أجرى الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الدولة لشئون الآثار، زيارة للأقصر، عقب عودته من معبد دندرة بقنا، وتفقد عددًا من المشروعات الأثرية شرقى وغربى المحافظة.

ورافق الوزير فى جولته، الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، والدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور عمر أبو زيد، معاون وزير الآثار لقطاع الآثار المصرية، والأثرى سلطان عيد، مدير منطقة آثار مصر العليا.



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وزير الآثار يتفقد معبد أمنحتب

وتفقد وزير الآثار معبد أمنحتب الثالث بالبر الغربى فى الأقصر، وتابع أعمال رفع أحد التماثيل الجديدة، من قِبَل البعثة المصرية الألمانية المشتركة فى نهاية موسم عملها لعام 2014/ 2015.



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جانب من الزيارة

وقال أحمد خليفة، مدير العلاقات العامة بآثار الأقصر، إن الوزير سيفتتح مساء اليوم خلال جولته بمنطقة آثار شرق الأقصر، المرحلة الأولى من مشروع إضاءة طريق الكباش، الواقعة خلف مكتبة مصر العامة، والتى تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لها عن طريق الشركة الإسبانية المنفذة للمشروع، عقب دخول كوبرى الكباش الأول بمدخل طريق المطار الخدمة أوائل الشهر الجارى.



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الوزير أثناء جولته بمعبد أمنحتب



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الوزير مع مسئولى البعثة الألمانية



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عمال الآثار أثناء عملية الترميم

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الوزير يستمع لشرح مسئولى البعثة