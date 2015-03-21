تفجير مخزنين للسلاح و 3 منازل للتكفيريين فى الشيخ زويد بشمال سيناء

قالت مصادر أمنية،إن قوات الأمن بشمال سيناء فجرت مخزنين للسلاح بمنطقة التومة، و 3 منازل تخص عناصر تكفيرية فى حى الترابين بالشيخ زويد.

وأفادت المصادر بوجود عدد من التكفيريين فى منزل مهجور بالمنطقة يخططون لشن هجمات على قوات الأمن، وعليه قامت مروحيات الأباتشى بقصف المنزل ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

كانت قوات الأمن قد نجحت فى قتل عدد من التكفيريين، القاء القبض على عدد آخر فى عمليات أمنية اليوم السبت، بمنطقة الشيخ زويد.

سماع دوى انفجار هائل بالشيخ زويد وتصاعد أدخنة كثيفة

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>مقتل 7 تكفيريين والقبض على 5 مشتبه بهم فى حملة أمنية بشمال سيناء

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