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ضبط قنبلتين وتايمر بمنزل إخوانى لتنفيذ عمليات إرهابية بالطالبية

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ضبط قنبلتين وتايمر بمنزل إخوانى لتنفيذ عمليات إرهابية بالطالبية ضبط قنبلتين وتايمر بمنزل إخوانى لتنفيذ عمليات إرهابية بالطالبية
ضبطت مباحث الجيزة قنبلتين و12 زجاجة مولوتوف وتايمر يستخدم لقياس الفولت فى تصينع المتفجرات وكمية من البنزين داخل مسكن أحد عناصر جماعة الإخوان بالطالبية، وجارى إعداد الأكمنة لضبطه، فيما باشرت النيابة التحقيق.

كانت البداية بورود معلومات للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث الطالبية بانتماء "كريم.ع" 32 سنة عامل بشركة بترول لجماعة الإخوان وحيازته مواد متفجرة يستخدمها فى تنفيذ عمليات إرهابية والاعتداء على قوات الأمن.

بمداهمة مسكنه تبين عدم تواجده، وضبطت القوة قنبلتين بفتيل و12 زجاجة مولوتوف وتايمر لقياس الفولت يستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة و3 شماريخ وجركن بنزين، .. تحرر محضر بالواقعة وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم تنفيذا لتعليمات اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة.

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مصر 365