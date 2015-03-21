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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول تفجير منزل عمدة قرية ببلبيس

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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول تفجير منزل عمدة قرية ببلبيس النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول تفجير منزل عمدة قرية ببلبيس
أمرت نيابة بلبيس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعيد رئيس النيابة، بتحريات الأمن الوطنى حول قيام مجهولين بتفجير قنبلة بمحيط منزل عمدة قرية الكتيبة دائرة مركز بلبيس مساء أمس.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس من أحد الأهالى بسماع دوى انفجار بمحيط منزل عمدة قرية الكتيبة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن الانفجار أسفر عن تهشم نوافذ منزل العمدة والسور الأمامى بالكامل .

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