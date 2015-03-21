ضبط شخص داخل مسجد السيدة عائشة بحوزته حقيبة مخدرات

عثر عمال مسجد السيدة عائشة على مواد مخدرة داخل حقيبة شخص يتجاوز عمره الـ50 عاما، بعد تفتيشها لشكهم فى سلوكه أثناء جلوسه فى المسجد، وقاموا بتسليمه إلى قسم الخليفة منذ قليل حيث تم التحفظ عليه وتحريز حقيبته وجارى التحقيق معه.

من جانبه، أكد الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية القاهرة لـ"اليوم السابع" صحة الواقعة، مضيفا أنه قام بالتنبيه على موظفى الوزارة باليقظة والمكوث فى المساجد للحفاظ عليها.

وتابع "السياسة الحالية للوزارة هى القيام بالمرور على المساجد من كافة القيادات بشكل مفاجئ، ومساءلة أى شخص محل شك حفاظا على المواطنين وعلى بيوت الله".

- محاكمة خطيب مسجد تقاضى رشاوى لتعيين العاطلين بـ"أوقاف المنوفية"