الطب الشرعى: سحب عينات من شقيقى "منة عرفة" لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه

أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعى، اليوم السبت، أنه سيتم آخذ عينات "دم وبول" بعد قليل، من عرفة السيد عرفة، وشريف السيد عرفة، شقيقا الممثلة الشابة منة عرفة، وذلك بعد عرضهما على المعمل الكيماوى بالمصلحة لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن ظهور نتيجة التحليل تستغرق أيامًا ليس أكثر ومن المقرر تسليم نتائج العينات إلى النيابة فور ظهورها.

وكان تم القبض على شقيقى الممثلة الشابة منة عرفة للاشتباه بتورطهما فى قتل صديقهما بمنطقة أوسيم بالجيزة.

مدير مباحث الجيزة لـ"اليوم السابع": صرف شقيقى منة عرفة فى حادث مقتل صاحب مزرعة أوسيم والبحث عن صديقهما.. والشقيقان: لا تجمعنا خلافات مع المجنى عليه.. ووالدتهما: تواصلا معه لشراء كلب

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مصدر: صرف شقيقى الفنانة "منة عرفة" من القسم بعد التحقيق معهما بمقتل شخص