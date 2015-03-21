أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الطب الشرعى: سحب عينات من شقيقى "منة عرفة" لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه

Google+ Print
الطب الشرعى: سحب عينات من شقيقى "منة عرفة" لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه الطب الشرعى: سحب عينات من شقيقى "منة عرفة" لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه
أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعى، اليوم السبت، أنه سيتم آخذ عينات "دم وبول" بعد قليل، من عرفة السيد عرفة، وشريف السيد عرفة، شقيقا الممثلة الشابة منة عرفة، وذلك بعد عرضهما على المعمل الكيماوى بالمصلحة لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن ظهور نتيجة التحليل تستغرق أيامًا ليس أكثر ومن المقرر تسليم نتائج العينات إلى النيابة فور ظهورها.

وكان تم القبض على شقيقى الممثلة الشابة منة عرفة للاشتباه بتورطهما فى قتل صديقهما بمنطقة أوسيم بالجيزة.


>مدير مباحث الجيزة لـ"اليوم السابع": صرف شقيقى منة عرفة فى حادث مقتل صاحب مزرعة أوسيم والبحث عن صديقهما.. والشقيقان: لا تجمعنا خلافات مع المجنى عليه.. ووالدتهما: تواصلا معه لشراء كلب
>
>مصدر: صرف شقيقى الفنانة "منة عرفة" من القسم بعد التحقيق معهما بمقتل شخص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365