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السجن 3 سنوات لعاطلين يتاجران فى الحشيش والبانجو بسوهاج

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السجن 3 سنوات لعاطلين يتاجران فى الحشيش والبانجو بسوهاج السجن 3 سنوات لعاطلين يتاجران فى الحشيش والبانجو بسوهاج
عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهمين "عبد القادر م" و"عاطف – أ" عاطلين ومقيمان بمركز سوهاج بالسجن 3 سنوات وغرامة 520 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش والبانجو بدائرة المركز.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2014 عند ورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على المدمنين وراغبى الشراء .

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وقامت قوة من المباحث بالقبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة وبحيازتهما كمية من الحشيش ولفافات البانجو.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

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