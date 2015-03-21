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ضبط قائد سيارة دهست فتاة أمام سينما فى السويس

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ضبط قائد سيارة دهست فتاة أمام سينما فى السويس ضبط قائد سيارة دهست فتاة أمام سينما فى السويس
أعلنت مديرية أمن السويس عن نجاح رجال المباحث فى ضبط قائد السيارة التى دهست فتاة أمام سينما رينيسانس مساء الخميس ما أسفر عن مصرعها فى الحال.

كان قسم شرطة السويس تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة صدمت "آلاء.ذ.ح" 17 طالبة بالصف الأول الثانوى مقيمة فى حى فيصل وتوفيت فور وصولها المستشفى العام.

بعد إخطار اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس تشكل فريق بحق -بإشراف العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية- توصل إلى شاهد الرؤية "أحمد.ى.ع" 28 سنة موظف بشركة عتاقة للزيوت الذى قرر أنه شاهد سيارة "BMW تحمل رقم" ب ر ر 143 " تسير بسرعة فائقة وصدمت الفتاه وفرت هاربة.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضبط قائد السيارة "مصطفى.ل. أ"28 سنة مهندس كهرباء يقطن فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة وبعرضه على النيابة باشرت معه التحقق.

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