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القبض على سيدتين كونتا تشكيلًا عصابيًا لسرقة النساء فى المنوفية

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القبض على سيدتين كونتا تشكيلًا عصابيًا لسرقة النساء فى المنوفية القبض على سيدتين كونتا تشكيلًا عصابيًا لسرقة النساء فى المنوفية
تمكنت وحدة مباحث قسم منوف من ضبط سيدتين كونتا تشكيلًا عصابيًا لسرقة النساء، وبحوزتهم 4 آلاف جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد رشاد، رئيس مباحث قسم منوف، يفيد بضبط كل من نجاح. ع. ا. ح 60 عامًا بدون عمل ومقيمة قرية شطانوف مركز أشمون، وبسمة س. س. م 20. عاما بدون عمل ومقيمة قرية شطانوف مركز أشمون حال سرقة زكية ع. ج 56عاما كاتبة أول بمدرسة الابتدائية بقرية كفر السنابسة، وبحوزتهم مبلغ مالى وقدره (4445)عملات ورقية مختلفة و(10) ورقات دولارات تم تحرير المحضر رقم 1966 جنح مركز أشمون لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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