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روما يدرس تغيير مديره الرياضي بعد ' الفشل في صفقات يناير '

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روما يدرس تغيير مديره الرياضي بعد ' الفشل في صفقات يناير ' روما يدرس تغيير مديره الرياضي بعد ' الفشل في صفقات يناير '

بحسب صحيفة جازيتا ديللو سبورت، فإن نادي روما يسعى لتغيير مديره الرياضي، وتعيين ماركو برانكا بداية من الصيف المقبل.

والتر ساباتيني المدير الرياضي لروما أقر بعد خروج الفريق من مسابقة الدوري الأوروبي على يدي فيورنتينا بأنه "أخفق في صفقات الشتاء".

وقال ساباتيني إنه أخفق حين لم يجلب النجم المصري الدولي محمد صلاح من تشيلسي، وترك فيورنتينا يفوز بخدماته.

هذا الاعتراف من ساباتيني، أتبعه تلميح منه بأن سيستقيل في الصيف. ونادي روما يرغب في الأمر نفسه بحسب تقرير جازيتا.

وسيلجأ روما للمدير الرياضي السابق لإنتر ميلان برانكا، والذي كان من المسؤولين عن تكوين الفريق الفائز بالثلاثية في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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