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تقرير - تشيلسي فشل في استعادة بديل صلاح وشورلي

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تقرير - تشيلسي فشل في استعادة بديل صلاح وشورلي تقرير - تشيلسي فشل في استعادة بديل صلاح وشورلي

بحسب صحيفة ديلي تيليفجراف، فقد فشل تشيلسي في إقناع لاعبه فيكتور موسيس بالعودة إلى صفوف النادي وإلغاء إعارته في ستوك سيتي الإنجليزي.

موسيس النجيري السريع يلعب معارا مع ستوك سيتي هذا الموسم بعدما فشل في إقناع جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بمستواه.

لكن مورينيو كان يرغب في استعادة موسيس حاليا بإلغاء إعارته إلى ستوك سيتي، وهو حق مكفول لتشيسي إن وافق ستوك واللاعب.

رغبة مورينيو جاءت بعدما شعر بأن الفريق يحتاج لدعم من اللاعبين بعد رحيل الثنائي أندريا شورلي ومحمد صلاح، واستقدام فقط خوان كوادرادو.

شورلي انتقل إلى فولفسبورج بشكل نهائي، وصلاح خرج معارا إلى فيورنتينا لنصف موسم، قد تزيد موسما أخر إن دفع النادي الإيطالي مليون يورو.

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