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تأجيل محاكمة أحمد موسى لاتهامه بسب وقذف “هشام جنينة” لـ 28 مارس

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تأجيل محاكمة أحمد موسى لاتهامه بسب وقذف “هشام جنينة” لـ 28 مارس تأجيل محاكمة أحمد موسى لاتهامه بسب وقذف “هشام جنينة” لـ 28 مارس

أحمد موسى

قررت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد أبومسلم، اليوم السبت، تأجيل نظر الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التي اتهم فيها الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، وأحمد صبري، رئيس تحرير قناة صدى البلد، بسبه وقذفه، لجلسة 28 مارس للإعلان.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتى الذي يقدمه الاعلامى احمد موسي، خلال مداخلة هاتفية للمستشار احمد الزند، أثناء الحلقة التي أذيعت 10 نوفمبر الماضى.

وجاء فى الدعوى بعض الجمل والعبارات التي قيلت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المستشار أحمد الزند منها ”المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءته” و”هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه”، و”لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية”، و”أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى”، و”المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين”، و”المستشار هشام جنينة في حد بيزئه وبيحركه” وفقًا للدعوى.

 

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