بالفيديو.. ضبط صاحب محل أحذية بحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من القبض على “على ف أ” 25 سنة صاحب محل أحذية، ويقيم بقسم أولكفر الشيخ وبحوزته 200 جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار و1750 جنيها من متحصلات البيع و4 هواتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه وسلاح أبيض “سكين” بقصد الدفاع.

وكانت معلومات قد وردت لبضاط قسم أول كفرالشيخ برئاسة الرائد أحمد السكران، رئيس مباحث القسم تفيد قيام المتهم بجلب الهيروين لترويجه على عملائه من مدمنى المخدرات.

وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية برئاسة رئيس المباحث بناءً على توجيهات العميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، وذلك لضبطه متلبسا، توجهت القوة إلى مسكن المتهم بعد استئذان النيابة العامة وتم القبض عليه وبحوزته المضبوطات.

وبالكشف والتحري عنه تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا هي مخدرات، عدم حمل تحقيق شخصية، وسرقةآخرها رقم 2669/ 2013 جنح القسم سرقة، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة.

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