أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. ضبط صاحب محل أحذية بحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ

Google+ Print
بالفيديو.. ضبط صاحب محل أحذية بحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ بالفيديو.. ضبط صاحب محل أحذية بحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من القبض على “على ف أ” 25 سنة صاحب محل أحذية، ويقيم بقسم أولكفر الشيخ وبحوزته 200 جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار و1750 جنيها من متحصلات البيع و4 هواتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه وسلاح أبيض “سكين” بقصد الدفاع.

وكانت معلومات قد وردت لبضاط قسم أول كفرالشيخ برئاسة الرائد أحمد السكران، رئيس مباحث القسم تفيد قيام المتهم بجلب الهيروين لترويجه على عملائه من مدمنى المخدرات.

وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية برئاسة رئيس المباحث بناءً على توجيهات العميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، وذلك لضبطه متلبسا، توجهت القوة إلى مسكن المتهم بعد استئذان النيابة العامة وتم القبض عليه وبحوزته المضبوطات.

وبالكشف والتحري عنه تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا هي مخدرات، عدم حمل تحقيق شخصية، وسرقةآخرها رقم 2669/ 2013 جنح القسم سرقة، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»