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تأجيل محاكمة ربان السفينة «الرياض» بالغردقة لـ 11 إبريل

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تأجيل محاكمة ربان السفينة «الرياض» بالغردقة لـ 11 إبريل تأجيل محاكمة ربان السفينة «الرياض» بالغردقة لـ 11 إبريل

صورة أرشيفية

قرر المستشار حسن رأفت، رئيس محكمة جنح البحر الأحمر، وسكرتارية هاني الهلب “اليوم السبت” تأجيل جلسة محاكمة ربان السفينة الرياض المتسببة في غرق مركب سياحي يسمى ” الياسمين ” في مياه البحر الأحمر لـ 11 إبريل المقيل لاتخاذ إجراءات الطعن على قرارات لجنة التفتيش البحري.

ترجع أحداث تلك القضية إلى شهر سبتمبر لعام 2013، عندما اصطدمت العبارة ” الرياض ” بعد إبحارها من ميناء الغردقة البحري ب 8 ميل بحري في طريقها لميناء ضبا السعودى، إصطدمت بمركب سياحي يسمى الياسمين مما تسببت في غرق 3 اشخاص وفقدان طفل وإصاب 6 آخرين.

وتم إلقاء القبض على ربان السفينة وضابطيها الأول والثانى واستمعت النيابة العامة آنذاك أقوال طاقم العبارة.

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