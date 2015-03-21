إحباط تهريب 450 كيلو بانجو بطريق السويس – جنوب سيناء

تمكنت قوات حرس الحدود المتمركزة لتأمين الطرق والمنشآت الحيوية بطول خليج السويس بطريق السويس جنوب سيناء، اليوم السبت، من إحباط تهريب 450 كيلو من نبات البانجو المخدر.

كان مكتب حرس الحدود السويس وسيناء قد تلقي معلومات باستعداد خارجين عن القانون من تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر .

على الفور تم إخطار قوات حرس الحدود ورفع درجة الأستعداد وتمكنت القوات من تحديد مكان المضبوطات باحد السيارات المتمركز بخليج السويس بطريق جنوب سيناء شرق نفق أحمد حمدي بالسويس وعلى الفور تم مداهمة المكان وضبط السياراة وتحريز المواد المخدرة الموجودة بداخلها.

تم إخطار اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث بنجاح القوات فى إحباط تهريب المواد المخدرة ، حيث تم التحفظ على المضبوطات باحد المناطق العسكرية وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات .