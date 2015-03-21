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ضبط مسجلين خطر يستقلون دراجة بخارية مسروقة بشبرا

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ضبط مسجلين خطر يستقلون دراجة بخارية مسروقة بشبرا ضبط مسجلين خطر يستقلون دراجة بخارية مسروقة بشبرا

أرشيفية

 

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط كلا من “أحمد عبد الفتاح – 24 سنة – عاطل” ومقيم دائرة القسم، و “علي جمال علي – 17 سنة – عاطل” ومقيم بدائرة القسم أيضًا، حال استقلالهما دراجة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 749 لسنة 2015م جنح الزاوية الحمراء ملك المدعو “حسام جمال عبد الصادق”.

بمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة بأسلوب توصيل الأسلاك وحيازتهما الأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى ارتكاب السرقة والأقراص المخدرة بقصد التعاطي، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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