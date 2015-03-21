رفع 103 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة

صرح المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، بأنه تم رفع 103 ملايين و510 آلاف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 12, 43 % من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب بمتوسط تكريك يومى يقرب من مليون و360 ألف متر مكعب.

وقال المهندس أحمد فريد سليمان نائب المدير التنفيذى لأعمال التكريك - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن هناك 34 كراكة تعمل حاليا بقطاعات المشروع الثلاثة منها 20 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 72 مليونا و142ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة بنسبة 26 ,40%، و9 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف"البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 25مليونا و827 ألف متر مكعب بنسبة 15 ,56%، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 5 ملايين و538 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة73 ,35%.