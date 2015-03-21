الحديد والصلب: نقل عمال محاجر المنيا فى إطار هيكلة الشركة وليس تعسفيا

كشف المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب، أن نقل عمال محجر بنى خالد بمحافظة المنيا تم منذ سنة، فى إطار عملية هيكلة الشركة.

وأوضح "نجيدة"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل 1200 من العمال والفنيين من المقر الرئيسى خلال العامين الماضيين، نظرا لتوقف التعيينات منذ عام 2005.

وقال محمد سعد نجيدة، إن نقل عمال محجر بنى خالد تم بالتنسيق مع رؤساء القطاعات، وفى نفس الشركة، وترتب على النقل زيادة رواتبهم لسد العجز.

وأضاف "نجيدة"، أنه غير بعض وظائف العاملين ودربهم على أعمال جديدة بالشركة، لتحسين أوضاعهم، ومن لا يريد العمل يتقدم باستقالته.

وكان عدد من عمال الشركة بالمنيا دخلوا فى إضراب عن الطعام اليوم، لنقلهم من الشركة تعسفياً، بحسب وصفهم، وعدم رضاهم عن النقل.