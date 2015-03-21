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اتحاد المقاولين يرفع مذكرة لمحلب لحل أزمة نقص السولار

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اتحاد المقاولين يرفع مذكرة لمحلب لحل أزمة نقص السولار اتحاد المقاولين يرفع مذكرة لمحلب لحل أزمة نقص السولار
قدم المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة رسمية، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين، يطالب فيها بحل مشكلة نقص السولار التى تؤدى إلى تأخر تنفيذ المشروعات بالقطاع.

وأوضح داكر، فى بيان له اليوم، أن هناك بعض الأزمات التى تواجه الخطة الاستثمارية للدولة فى مشروعاتها الداخلية بسبب أزمة السولار التى تظهر كل عام فى وقت ترتفع فيه الأسعار وتظهر السوق السوداء.

وأضاف أن أزمة الوقود تفاقمت بعد نقص تلك المواد البترولية فى المحطات، مما أدى إلى زيادة الطلب وكذلك ظهور كبير لتجار السوق السوداء وإقبالهم على المواد البترولية وتخزينها لبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها الرئيسى.

وطالب داكر بحل المشكلات نقص السولار التى تواجه شركات المقاولات العاملة فى مشروعات الدولة مثل المشروع القومى للطرق وغيرها من المشروعات الأخرى التابعة لخطة الدولة التى تنفذها وزاراتها وأجهزتها المختلفة.

وشدد داكر، على ضرورة الضرب بيد من حديد على مافيا تهريب السولار وتخزينه من أجل بيعه بالسوق السوداء، مما يحدث أزمة كبيرة تؤثر على جميع المشروعات الاستثمارية فى .

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