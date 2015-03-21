الحديد والصلب: ننتظر رد الجانب الروسى لتطوير الشركة بـ400 مليون دولار

أكد المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب، أن الشركة لا تزال تنتظر رد الجانب الروسى، بشأن تطوير شركة الحديد والصلب، بعد زيارة وفد من الخبراء الروس لمدة 3أيام والوقوف على كافة الجوانب الفنية بالشركة.

وقال "نجيدة" لـ"اليوم السابع"، إن رد شركة ميتا بروم الروسية سيصلنا فى غضون 4 أسابيع،خاصة أن الوفد زار الشركة ومنطقة المناجم وتفقد القطاعات المختلفة ودون كافة الملاحظات، واستمع لشرح حول أوضاع الشركة وسير العمل بها.

وأكد رئيس شركة الحديد والصلب، أن وفد شركة ميتا بروم سيرد حول خطته لتطوير الشركة، والتى تتكلف نحو 400 مليون دولار وسبل تمويلها من الجانب الروسى بناء علي طلبنا منهم.