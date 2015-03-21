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"الجمارك": تخفيض التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات فى القانون الجديد

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"الجمارك": تخفيض التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات فى القانون الجديد "الجمارك": تخفيض التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات فى القانون الجديد

كتب هانى الحوتى

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التعريفة الجمركية المصرية من أعظم التعريفات فى العالم، وتماثل الدول المتقدمة، موضحاً أن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن تسهيلات للمستثمرين، ومنها تخفيض التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات من 5%إلى 2%.
>وأضاف "عبد العزيز"، فى تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن الإعفاءات الجمركية تؤثر على حصيلة الجمارك، إلا أننا ملتزمون بالاتفاقيات التى أجريناها مع 73 دولة، و6 اتفاقيات مع تجمعات دول، مثل الكوميسا وأغادير، وبطبيعة تلك الاتفاقيات التى تتضمن إعفاءات جمركية، فإنها تؤثر على الحصيلة، بالإضافة إلى الإعفاءات طبقا لقانون مادة الإعفاءات 3 وهى التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية ضاربا المثل بالأتوبيسات القادمة كمنحة من دولة الإمارات.

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