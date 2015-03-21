"التخطيط": تقدم 20 ألف مصرى للانضمام لـ"بنك القيادات" من خارج الحكومة

كشف الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن 20 ألف مواطن مصرى ممن يعملون خارج القطاع الحكومى ويمتلكون خبرات تؤهلهم لتولى مناصب قيادية، تقدموا للانضمام لبنك القيادات، من خلال موقع خبراء مصر عبر بوابة مركز معلومات مجلس الوزراء.

كان الدكتور طارق الحصرى قد كشف فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التخطيط تعمل حالياً على جمع بيانات أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية، من أجل إنشاء بنك القيادات لمساعدة متخذى القرار على اختيار من يشغلوا المناصب القيادية فى الحكومة.

وأضاف "الحصرى"، أن عدد الموجودين حالياً ببنك القيادات وصل إلى نحو مليون مواطن، من بينهم نحو 55 ألف مدرس بالجامعات المصرية، ونحو 20 ألف من أساتذة المراكز البحثية، بالإضافة إلى قيادات القطاع الحكومى ممن يتولوا منصب مدير عام فأعلى فضلا عن قيادات قطاع الأعمال.