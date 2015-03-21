أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"التخطيط": تقدم 20 ألف مصرى للانضمام لـ"بنك القيادات" من خارج الحكومة

Google+ Print
"التخطيط": تقدم 20 ألف مصرى للانضمام لـ"بنك القيادات" من خارج الحكومة "التخطيط": تقدم 20 ألف مصرى للانضمام لـ"بنك القيادات" من خارج الحكومة
كشف الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن 20 ألف مواطن مصرى ممن يعملون خارج القطاع الحكومى ويمتلكون خبرات تؤهلهم لتولى مناصب قيادية، تقدموا للانضمام لبنك القيادات، من خلال موقع خبراء عبر بوابة مركز معلومات مجلس الوزراء.

كان الدكتور طارق الحصرى قد كشف فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التخطيط تعمل حالياً على جمع بيانات أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية، من أجل إنشاء بنك القيادات لمساعدة متخذى القرار على اختيار من يشغلوا المناصب القيادية فى .

وأضاف "الحصرى"، أن عدد الموجودين حالياً ببنك القيادات وصل إلى نحو مليون مواطن، من بينهم نحو 55 ألف مدرس بالجامعات المصرية، ونحو 20 ألف من أساتذة المراكز البحثية، بالإضافة إلى قيادات القطاع الحكومى ممن يتولوا منصب مدير عام فأعلى فضلا عن قيادات قطاع الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب