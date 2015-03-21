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احذر تناول المسكنات قد يصيبك بارتفاع ضغط الدم المزمن

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احذر تناول المسكنات قد يصيبك بارتفاع ضغط الدم المزمن احذر تناول المسكنات قد يصيبك بارتفاع ضغط الدم المزمن
المسكنات من الأدوية التى يتم تداولها بواسطة الكثيرين، لتسكين آلام الجسم، ما يكون له تأثير ضار على بعض الأعضاء، ومن أخطر الأضرار أنه قد يتسبب فى رفع مستوى ضغط الدم.

مضاعفات تناول المسكنات على القلب وضغط الدم:

وحول هذا يقول الدكتور أمير شوقى استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية إن تناول المسكنات بكثرة، ينتج عنه ارتفاع فى ضغط الدم، لأنها تحجز الماء والأملاح فى الجسم، فعند زيادة نسبة الماء فى الجسم، يزداد حجم الدورة الدموية ما ينتج عنه زيادة مجهود القلب، لذا فى هذه الحالة يجب على مرضى الضغط المرتفع تناول مدرات البول للتخلص من الماء والأملاح الزائدة فى الجسم حتى ينخفض مستوى الضغط.

ويشير د.أمير شوقى إلى أنه فى حالة توقف تناول المسكنات، ولم ينخفض مستوى ضغط الدم المرتفع، فيجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب المرضى المؤدى لذلك، وفى حالة استمرار تناول المسكنات يصاب الشخص بارتفاع ضغط الدم المزمن، ويتراكم فى الجسم نسبة كبيرة من الملح.

نصائح للوقاية من ضغط الدم المرتفع:

لذا ينصح استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية أنه فى حالة تناول المسكنات لا يجب أن يزداد ذلك عن 2 أو 3 مرات فى اليوم الواحد، لأن ذلك يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم وقصور وظائف الكلى وتخزين الماء فى الجسم.

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