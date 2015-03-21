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بالفيديو...يوسف الخال يعزف على آلة الغيتار

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بالفيديو...يوسف الخال يعزف على آلة الغيتار بالفيديو...يوسف الخال يعزف على آلة الغيتار

السبت 21-03-2015 15:12

لا يزال تصوير مسلسل "سوا" جارياً في لبنان إلى أن يتمّ الانتهاء منه بعد أشهر قليلة، تمهيداً لعرضه عبر الشاشات اللبنانية والعربية. "سوا" مسلسل دراميّ يعكس صراعات الإنسان بين مغريات الحياة من مالٍ وسلطة وشهرة.
المسلسل من بطولة نخبة من نجوم الدراما اللبنانيين والعرب، منهم: يوسف الخال، إيميه صياح، عبد المنعم عمايري، رولا حمادة، جوزيف بو نصّار، شكران مرتجى، رودريغ سليمان وغيرهم. وهو من كتابة رينيه فرانكوديس، ومن إخراج شارل شلالا، فيما الإشراف لروي شلالا، والإنتاج لشركة "شيلاي" لصاحبيها شارل وروك شلالا والسيد ميلاد باسيل.
وفي هذا الإطار، خصّ فريق عمل المسلسل "سيدتي نت" بمشهد يظهر يوسف الخال وهو يعزف على آلة الغيتار.

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سيدتي

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