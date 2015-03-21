أنطونيو بانديراس يعود إلى الجامعة

بالرغم من بلوغه سن الـ54 عاماً، قرّر النجم العالمي Antonio Banderas العودة إلى الجامعة والتخصّص في مجال تصميم الأزياء.

وخلال مقابلة تلفزيونية، كشف Banderas عن أنه نوى الانتقال للسكن في العاصمة البريطانية لندن، حيث سيلتحق بجامعة سانت مارتن ويتخصّص في تصميم الأزياء.

وأشار Antonio إلى أنّ هذا التخصّص يرد في ذهنه منذ فترة طويلة، والتفكير في القيام بشيء جديد يجعله يشعر بأنه شاب مجدّداً.

وأوضح الممثل العالمي Antonio Banderas أنه لا يعتزم التخلّي عن التمثيل والإخراج، بالرغم من الاختصاص الجيّد الذي يرغب في تحقيقه.

يشار إلى أنّ النجم كان متزوجاً الممثلة Melanie Griffith، لكنه انفصل عنها منذ فترة بعد ارتباط استمرّ 18 عاماً.

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