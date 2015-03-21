نجمات مطلّقات عبرن بأبنائهنّ إلى شاطىء الأمان

لا تكون الشهرة والنجومية دائماً رمز سعادة واستقرار غير عادي، فالمرأة الشهيرة ليست أكثر حظاً وسعادة من المرأة العادية، بل ربما تواجه اختبارات أصعب في حياتها تتطلب التضحية بكثير من فرصها المهنية، والتخلي عن أعمالها الفنية في سنوات أمومتها الأولى من أجل تنشئة أبنائها تنشئة صحيحة، كما تستبعد فكرة الزواج سنوات طويلة حتى يعبر أبناؤها إلى شاطىء الأمان الخاص بهم. ومن هؤلاء الأمهات اللواتي حصلن على رعاية أبنائهنّ بعد الطلاق وتكفلن بهم كاملاً مادياً وعاطفياً من دون مساعدة منتظمة من الوالد نذكر:

تخلت عن فكرة الزواج من أجل ابنتها الوحيدة

النجمة الأردنية عبير عيسى رائدة الدراما البدوية في صباها والممثلة الشاملة تزوجت مبكراً في بداية شهرتها كممثلة ولم يدم زواجها سوى 11 عاماً فقط، وبعد حرمان 8 سنوات من الإنجاب، أنجبت طفلة في الثلاث سنوات الأخيرة منه، ووجود ابنتها لم ينجح زواجها. فآثرت الانفصال ودياً لتنشأ ابنتها الوحيدة منية في بيئة نفسية صحية لا مشاكل ولا خلافات فيها بين أمها وأبيها، وتفرغت لها تماماً، ورفضت لأجلها كل عروض الزواج، فأدخلتها الجامعة، وحمتها من شهرتها وأضوائها عندما عارضت توجهها هي الأخرى للفن، بعد موافقتها على عرض مخرج أردني بالقيام ببطولة مسلسل بدوي لئلا تترك جامعتها، فزوجتها عام 2014 من رجل أعمال. ولن نفاجأ إن تزوجت بعد ابنتها بعام أو عامين بعد أدائها بنجاح رسالتها كأم وحيدة للنهاية، وأوصلت ابنتها إلى شاطىء الأمان والزواج والاستقرار مع شريك حياة مناسب، لاعترافها بمقابلة لها في «سيدتي» أنها رفضت الارتباط سابقاً لرفض ابنتها منية فكرة زواجها رجلاً آخر غير والدها، ولرفضها العيش مع رجل غريب يشاركها فيها تحت سقف واحد.

أم لمرة واحدة فقط

ميرفت أمين التي حققت نجاحاً استثنائياً في السينما والتلفزيون في عصرهما الذهبي، وتزوجت سبعة رجال كان أشهرهم وأوسمهم النجم السينمائي حسين فهمي الذي شكّلت معه ثنائياً رومانسياً في السينما المصرية، كان من أشهر أفلامهما «نغم في حياتي» حيث أحبا بعضهما خلال تصويره في ربوع لبنان مع الموسيقار فريد الأطرش في منتصف السبعينيات وتزوجا بعده. ودام زواجهما أربعة عشر عاماً، وانتهى بالطلاق دون كشف أي منهما الأسباب. وأثمر عن ابنة واحدة لميرفت أمين قامت بنيل حضانتها ورعايتها بمفردها طوال الوقت حتى بعد ارتباطها برجال آخرين، ولم تكن ابنتها منة الله محظوظة في زواجها الأول من الفنان الشاب شريف محمد رمزي فتطلقت منه بعد زواج قصير لم يكمل عامه الثالث. وعادت إلى حضن والدتها. وأمومة ميرفت أمين لابنتها الوحيدة منة الله أثبتت بما لاشك فيه أن أمومتها كانت هي الأبقى لها دائماً من الرجال والشهرة حيث منحتها السعادة الأهم في حياتها.

حمت ابنتها من شهرتها وزيجاتها الكثيرة

تتمتع الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بشخصية عاطفية مندفعة جعلتها تتزوج مبكراً لأول مرة في سن السابعة عشرة من رجل الأعمال الخليجي عادل قزاز وانتهى بالطلاق بعد سبع سنوات. وأثمر عن ابنتها الوحيدة روتانا التي حصلت على حضانتها وعاشت معها معظم الوقت حتى بعد زواجها من رجال آخرين لم تستمر معهم طويلاً من بينهم: المنتج وليد التابعي والإعلامي محمد فودة الذي أحبته قبل 20 عاماً، وتزوجته ثلاث مرات وتطلقت منه للمرة الثالثة والأخيرة في مطلع عام 2015 الحالي. ويحسب لغادة عبد الرازق صلابتها كأم، وقدرتها على حماية ابنتها الوحيدة روتانا كل هذه السنوات من مد وجزر شهرتها كممثلة، ومن زيجاتها العديدة حيث كانت ابنتها واحتياجاتها وسعادتها خطاً أحمر غير مسموح لأحد من أزواجها مسّه، ومصلحة ابنتها قبل مصلحتهم. وكانت بمنتهى الديمقراطية معها فسمحت لها بدراسة الطيران في الأردن، وحضرت حفل تخرجها في الأكاديمية بالعاصمة الأردنية عمان، وزوّجتها بمباركتها أحد الضباط المصريين بعد اختيار ابنتها له، وحين أنجبت حفيدتين لها، وحولتها من فنانة مازالت تحب وتعشق على الشاشة إلى أصغر جدة في الوسط الفني المصري، لم يصبها الرعب بل الفرح والفخر في أحلى تجلياتهما الإنسانية، خاصة وأن العلاقة بينهما حرة وعفوية كعلاقة صديقتين أكثر منها علاقة أم وابنة.

متعتها الكبرى في أمومتها لأبنائها الأربعة

بعد زواج طويل نسبياً استمر أربعة عشر عاماً، انفصلت رسمياً الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها الأول ومدير أعمالها أيمن الذهبي بعد تسريبها أخبار خيانته لها مع شابة موهوبة فنياً، وتحملت بمسؤولية عالية واجبات الأم والأب معاً تجاه ابنتها الكبرى شام وابنها خالد اللذين اختارا العيش معها على العيش مع والدهما. وانحيازهما لها من الدقيقة الأولى يؤكد أن أصالة كانت أماً جيدة قبل انفصالها عن والدهما وبعد ارتباطها بالمخرج الفلسطيني طارق العريان الذي احتضن ولديها وعوضهما غياب أبيهما. فكان الأب البديل عند حاجة أصالة للأب الصارم. وأنجبت من طارق ولدين توأمين علي وآدم، وأمومتها الحديثة لهما لم تشغلها عن ولديها الكبيرين. فزوّجت ابنتها شام بعد تخرجها من الجامعة من رجل أعمال شاب اختارته ابنتها عن حب، وتركت لابنها الثاني خالد من طليقها أيمن الذهبي حرية اختيار الدراسة التي يريدها، واعترفت مراراً أن متعتها الكبرى وجدتها في أمومتها لأبنائها الأربعة، وكزوجة وكربة بيت من الطراز الأول، وقيامها بواجب الضيافة للنجوم في برنامجها «صولا» كشف القليل مما لديها من مواهب أسرية ومنزلية، وبدت كأم وحيدة تربي ولديها بدون والدهما الحقيقي أسعد وأقوى وأكثر ثقة من الفترة التي كانت خلالها مع زوجها السابق. فامتلكت القدرة الذاتية على أن تنصف أبناءها وتوصلهم إلى شاطىء أمانهم الخاص بدون أي مساعدة تذكر من والدهم أو من عائلته.

مريم وهنا جنة شيرين الأم في الدنيا

تفرّد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بشخصية عفوية لا تعرف الادعاء والمجاملة يجعلها لا تستطيع قبول حياة غير مريحة أو متعارضة مع قناعاتها ومشاعرها. لذلك، لم يستمر زواجها الأول من الموزع الموسيقي المصري مدحت خميس سوى ستة أشهر، وتزوجت بعده عام 2007 من الموزع الموسيقي محمد مصطفى والد ابنتيها الوحيدتين مريم وهنا. لكنها انفصلت عنه بعد خمس سنوات، وأبقت على علاقتها الودية معه، وساندته في محنته الصحية الأخيرة كصديقة وفية، خاصةً إنه والد ابنتيها.

وشيرين عبد الوهاب بشخصيتها غير القابلة للتشكل بما يوافق متطلبات النجومية والشهرة أحياناً لا تجد سعادتها إلا في أمومتها، وتعتبر ابنتيها مريم وهنا جنتها في حياتها، وهي تقوم بكل متطلباتهما وواجباتها نحوهما بمحبة وصمت بعيداً عن الإعلام، باستثناء ما تنشره هي من فترة لأخرى من صور عائلية في حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي ويتناقله الآلاف من معجبيها بسرعة قياسية.

نوال الزغبي أكثر سعادة كأم وحيدة

تجربة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في الزواج المبكر من زوجها ومدير أعمالها السابق إيلي ديب أثبتت أنه لا يكون ناجحاً دائماً حيث تتغير الأولويات والمشاعر بتغير نمط الحياة والمعاملة. وكانت تزوجت عام 1990 وهي في بداية شهرتها، لكن الخلافات المتزايدة بينهما دفعتها إلى اتخاذ قرار الانفصال عنه، وعدم قبول زوجها السابق إيلي ديب الطلاق، جعل معاملة الطلاق في المحكمة المارونية تستمر طويلاً بينهما لما يقارب الأربع سنوات، حصلت قبلها نوال الزغبي على حق حضانة أبنائها الثلاثة منه: تيا والتوأمين جوي وجورجي، والذين نجحت نوال بإبعادهم تماماً عن خلافها مع والدهم وتصريحاته الإعلامية الساخنة بحقها بعد قرارها العمل بعيداً عنه.

وأصبح حالها وحال كل الفنانات الأمهات الوحيدات يقول: جنة الأمومة أبقى وأكثر أمناً واستقراراً وسعادة من جنة الزوج أحياناً، والمحظوظة هي من أنعم الله عليها بالجنتين معاً: جنة الزوج وجنة الأمومة.

بعد طلاقها تكرس نفسها لابنتيها

تزوجت الفنانة اللبنانية ديانا حداد وهي في السابعة عشرة من عمرها، بعد اعتناقها الإسلام من المخرج والمنتج الإماراتي سهيل العبدول عام 1995 بعد قصة حب قوية، وأثمر زواجهما ابنتيهما صوفي (مواليد 1996) وميرا (مواليد 2007). وقبل أن تتم ابنتها ميرا العامين، أعلنا انفصالهما عام 2009 ببيان صريح وودّي؛ لكنهما حافظا على صداقتهما الطيبة لأجل ابنتيهما، ولم يكشف أي منهما عن سبب الطلاق الحقيقي، وتزوج بعدها العبدول امرأة ثانية وأنجب منها بينما أكدت ديانا حداد مراراً أنها لا تفكر بالزواج حالياً. وتكرس حياتها كلها اليوم لابنتيها وفنها. وبعد أن أسهم تفرغها السابق لعائلتها في انحسار الشهرة عنها سنوات عدة، عادت لنشاطها ووهجها.