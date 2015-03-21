بسبب ابنتها مريم أوزيرلي تتنازل عن ثروتها

كشفت حقائق قانونية جديدة بحق رجل الأعمال التركي الهارب خارج تركيا جان أتيش، بأنه لم يحتل على شركات التأمين وبعض رجال الأعمال فحسب، بل أنه قام أيضاً بالإحتيال على الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام حبيبته السابقة ووالدة ابنته لارا، حيث اقترض منها خلال إقامته علاقته العاطفية معها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة تركية أي ما يوازي آنذاك قبل انخفاض الليرة التركية مليون ونصف مليون دولار لاستثمارها بالبورصة، إلا أنه لم يعد مالها إليها وخذلها خلال حملها بابنتهما لارا، لكنها التزمت الصمت ولم تطالبه بالمبلغ لا بشكل مباشر ولا بواسطة القانون حباً بابنتها ولكونه والدها.

وهرب جان أتيش بأموالها وأموال ناس كثر تقدر بـ 30 مليون يورو، وبعد هروبه من تركيا بأسبوع ظهر في شواطىء المكسيك مستمتعاً بالشمس والبحر.