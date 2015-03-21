10 نجمات عالميّات أصبحن أمهات قبل الـ25

تشكّل الشهرة منافساً قوياً للعائلة، بحيث إن الكثيرات من نجمات العالم فضّلن الشهرة والأضواء على العائلة والأطفال.

ويتأخّر سن الزواج لدى الغربيين نسبياً بالمقارنة مع المجتمع الشرقي؛ وذلك بتأثير من ثقافتهم وحضارتهم، علماً أنّ لا ارتباط بين الزواج والإنجاب.

وبرغم أنّ الإنجاب يعني الابتعاد لأشهر عن الأضواء واكتساب الوزن والتقيّد بالعائلة، فإنّ العديدات من نجمات العالم قد خضن هذه التجربة في عمر يعتبر مبكراً في مجتمعاتهنّ.

تعرفوا بالأسماء والصور إلى 10 نجمات جميلات من العالم أصبحن أمّهات قبل سن الـ25:

1- Reese Witherspoon: أنجبت طفلتها الأولى Ava من زوجها Ryan Phillippe، عندما كانت في عمر الـ23.

2- Adele: أنجبت ابنها عندما كانت في عمر الـ24.

3- Britney Spears: أنجبت ابنها Sean Preston عندما كانت في عمر الـ23 من زوجها السابق Kevin Federline.

4- Kate Hudson: أنجبت طفلها الأول Ryder من زوجها السابق Chris Robinson، عندما كانت في الـ24 من عمرها.

5- Hilary Duff: أنجبت صبياً يُدعى Luca Cruz، بعد 18 شهراً من الزواج، وكانت تبلغ 24 عاماً.

6- Kendra Wilkinson: أنجبت طفلها Hank وهي تبلغ من العمر 24 عاماً.

7- Jamie Lynn Spears: أنجبت شقيقة Britney Spears ابنتها Maddie وهي تبلغ من العمر 17 عاماً.

8- Ashlee Simpson: أنجبت ابنها Bronx وهي تبلغ من العمر 24 عاماً.

9- Snooki: أنجبت ابنها Lorenzo عندما كانت تبلغ من العمر 24 عاماً.

10- Jacqueline Laurita: أنجبت طفلتها الأولى Ashley وهي تبلغ من العمر 20 عاماً.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"