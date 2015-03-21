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دراسة: 46% من الأطفال يعانون تسوس الأسنان

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دراسة: 46% من الأطفال يعانون تسوس الأسنان دراسة: 46% من الأطفال يعانون تسوس الأسنان
دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من معاناة ما يقرب من نصف الذين تتراوح أعمارهم مابين 1–8 أعوام ونحو ثلث الذين تصل أعمارهم إلى الخمس سنوات من الأطفال من سقوط حشو الأسنان بسبب التسوس.

فقد أظهر مسح أجرى على صحة أسنان الأطفال، أن 46% من الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 15 عاما ونحو 34% من الأطفال الذين تصل أعمارهم لـ12 عاما، جميعهم عانوا "اضمحلالا واضحا" فى أسنانهم.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع فى معدلات الإصابة إلا أنها انخفضت انخفاضا طفيفا خلال العقد الماضى، إلا أن الخبراء يحذرون من أن عددا كبيرا من الأطفال لا يزال يتأثر بهذه الحالات المرضية، حيث يشعر الكثيرون منهم بالحرج عند الابتسام أو التحدث لظهور هذه الأسنان التالفة.

وتكشف آخر الأرقام، التى نشرها مركز معلومات الرعاية الاجتماعية والصحية، شعور هؤلاء الأطفال بالحرج والضيق بسبب مظهر هذه الأسنان المتعفنة والمشوهة ويسعون لتجنب الابتسام أو الضحك حتى لا يراها الآخرون.

وكان المسح قد أجرى على أكثر من 13.500 طفل ليتم التوصل إلى أن تسوس الأسنان تعد الأكثر وضوحا بينهم.

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مصر 365