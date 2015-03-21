فى اليوم العالمى للأسنان.. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتسوس

أسباب إصابة الأطفال بتسوس الأسنان:

قد يصاب الأطفال بتسوس الأسنان، ويكون ذلك نتيجة لبعض العادات الخاطئة التى يتم إتباعها.>وفى هذا السياق تقول الدكتورة أمانى فوزى عبد الحميد أخصائى الفم والأسنان، إن نسبة إصابة الأطفال بتسوس الأسنان عالية جدًا، وذلك لتناولهم بعض الأطعمة التى تحتوى على الألوان الصناعية ومكسبات الطعم واللون، التى تساعد على انتشار البكتيريا وتكاثرها بشكل كبير فى الأسنان، مما يساعد على تسوسها بشكل كبير.

وتشير د. أمانى فوزى، أنه من الضرورى الاهتمام بأسنان الأطفال منذ الصغر وتعويدهم على تناول الأطعمة التى تحتوى على الألياف، وتجنب تناولهم الألبان قبل النوم، لأنه يساعد على تكاثر البكتيريا فى الأسنان وسرعة انتشار التسوس.

نصائح للأمهات للحفاظ على صحة أسنان أطفالهم:

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>توصى أخصائى الفم والأسنان، بضرورة تعويد الأطفال غسل الأسنان جيدًا، بعد تناول كل وجبة لأنهم أكثر عرضة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة، لذا فمن الضرورى أن يوجد وعى وثقافة الاهتمام بصحة الفم والأسنان، لتجنب سقوط الأطفال لأسنانهم فى سن مبكر، كما يجب على الأمهات أن ينتبهوا لشكوى أطفالهم.